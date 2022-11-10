Глава избиркома озвучил сумму трат на довыборы в Тюменскую облдуму

На довыборы в Тюменскую облдуму бюджет потратил почти 48 млн рублей

По словам Игоря Халина, довыборы обошлись бюджету почти в 48 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На довыборы в Тюменскую областную думу, прошедшие 11 сентября, из регионального бюджета было потрачено около 48 млн рублей. Об этом 10 ноября сообщил глава областного избиркома Игорь Халин, выступая на заседании бюджетного комитета регионального парламента.

«На дополнительные выборы в Тюменскую облдуму было выделено чуть более 47,8 млн рублей. Почти вся сумма была потрачена. Остаток составил около 300 рублей», — отчитался Халин.

Победителем дополнительных выборов, которые прошли в ЯНАО, стал единоросс Дмитрий Плотников, набравший 51,49% голосов. Он получил мандат ставший вакантным после гибели депутата Михаила Пацевича.