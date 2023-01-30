30 января 2023

«Известия»: для россиян открыли доступ к скачиванию Photoshop и Premier

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Adobe открыла россиянам доступ к скачиванию Photoshop и Premier Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские пользователи получили доступ для скачивания софта компании Adobe, в частности, программ Photoshop и Premier. Пользователи отмечают, что программное обеспечение доступно для различных операционных систем.

«ПО Adobe действительно доступно для загрузки в России. Я думаю, причина заключается в том, что компания системно меняет подход к своему бизнесу в РФ, поскольку возвращаться рано или поздно придется», — рассказал «Известиям» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Корреспондент издания скачал софт компании для нескольких компьютеров на различных операционных системах. В частности, для загрузки доступны Adobe Photoshop, Adobe Premier.

Также сообщается, что пользователям с российских IP-адресов доступно лишь скачивание и переустановка софта. Согласно материалу, новый клиент может месяц работать с бесплатной версией приложений, при этом приобрести лицензию нельзя.

Вероятнее всего, возобновление доступа для пользователей из РФ связано с попаданием под ограничения зарубежных компаний, которые ведут деятельность на территории России, считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. «Это могло мешать Adobe выполнять коммерческие обязательства перед ними», — отметил он.

Об ограничении со стороны Adobe в России стало известно в марте 2022 года. Компания объяснила решение стремлением соблюдать санкции США, Великобритании и Евросоюза, передает РБК. Западные страны начали вводить санкции после начала спецоперации РФ на Украине. Ранее компания Microsoft открыла россиянам доступ к скачиванию операционной системы Windows.

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Российские пользователи получили доступ для скачивания софта компании Adobe, в частности, программ Photoshop и Premier. Пользователи отмечают, что программное обеспечение доступно для различных операционных систем. «ПО Adobe действительно доступно для загрузки в России. Я думаю, причина заключается в том, что компания системно меняет подход к своему бизнесу в РФ, поскольку возвращаться рано или поздно придется», — рассказал «Известиям» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Корреспондент издания скачал софт компании для нескольких компьютеров на различных операционных системах. В частности, для загрузки доступны Adobe Photoshop, Adobe Premier. Также сообщается, что пользователям с российских IP-адресов доступно лишь скачивание и переустановка софта. Согласно материалу, новый клиент может месяц работать с бесплатной версией приложений, при этом приобрести лицензию нельзя. Вероятнее всего, возобновление доступа для пользователей из РФ связано с попаданием под ограничения зарубежных компаний, которые ведут деятельность на территории России, считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. «Это могло мешать Adobe выполнять коммерческие обязательства перед ними», — отметил он. Об ограничении со стороны Adobe в России стало известно в марте 2022 года. Компания объяснила решение стремлением соблюдать санкции США, Великобритании и Евросоюза, передает РБК. Западные страны начали вводить санкции после начала спецоперации РФ на Украине. Ранее компания Microsoft открыла россиянам доступ к скачиванию операционной системы Windows.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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