«Известия»: для россиян открыли доступ к скачиванию Photoshop и Premier

31 января 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

Adobe открыла россиянам доступ к скачиванию Photoshop и Premier Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские пользователи получили доступ для скачивания софта компании Adobe, в частности, программ Photoshop и Premier. Пользователи отмечают, что программное обеспечение доступно для различных операционных систем. «ПО Adobe действительно доступно для загрузки в России. Я думаю, причина заключается в том, что компания системно меняет подход к своему бизнесу в РФ, поскольку возвращаться рано или поздно придется», — рассказал «Известиям» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Корреспондент издания скачал софт компании для нескольких компьютеров на различных операционных системах. В частности, для загрузки доступны Adobe Photoshop, Adobe Premier. Также сообщается, что пользователям с российских IP-адресов доступно лишь скачивание и переустановка софта. Согласно материалу, новый клиент может месяц работать с бесплатной версией приложений, при этом приобрести лицензию нельзя. Вероятнее всего, возобновление доступа для пользователей из РФ связано с попаданием под ограничения зарубежных компаний, которые ведут деятельность на территории России, считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. «Это могло мешать Adobe выполнять коммерческие обязательства перед ними», — отметил он. Об ограничении со стороны Adobe в России стало известно в марте 2022 года. Компания объяснила решение стремлением соблюдать санкции США, Великобритании и Евросоюза, передает РБК . Западные страны начали вводить санкции после начала спецоперации РФ на Украине. Ранее компания Microsoft открыла россиянам доступ к скачиванию операционной системы Windows. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские пользователи получили доступ для скачивания софта компании Adobe, в частности, программ Photoshop и Premier. Пользователи отмечают, что программное обеспечение доступно для различных операционных систем. «ПО Adobe действительно доступно для загрузки в России. Я думаю, причина заключается в том, что компания системно меняет подход к своему бизнесу в РФ, поскольку возвращаться рано или поздно придется», — рассказал «Известиям» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Корреспондент издания скачал софт компании для нескольких компьютеров на различных операционных системах. В частности, для загрузки доступны Adobe Photoshop, Adobe Premier. Также сообщается, что пользователям с российских IP-адресов доступно лишь скачивание и переустановка софта. Согласно материалу, новый клиент может месяц работать с бесплатной версией приложений, при этом приобрести лицензию нельзя. Вероятнее всего, возобновление доступа для пользователей из РФ связано с попаданием под ограничения зарубежных компаний, которые ведут деятельность на территории России, считает генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. «Это могло мешать Adobe выполнять коммерческие обязательства перед ними», — отметил он. Об ограничении со стороны Adobe в России стало известно в марте 2022 года. Компания объяснила решение стремлением соблюдать санкции США, Великобритании и Евросоюза, передает РБК. Западные страны начали вводить санкции после начала спецоперации РФ на Украине. Ранее компания Microsoft открыла россиянам доступ к скачиванию операционной системы Windows.