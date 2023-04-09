Представитель «Росэнергоатома» Каарча: на ЗАЭС пишется новая глава в атомной отрасли

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Город Энергодар и Запорожская АЭС., разрушения, атомная промышленность, запорожская аэс
Удары по ЗАЭС заставляют принимать новые меры для безопасной работы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Артиллерийские удары по Запорожской АЭС заставляют создавать новые механизмы работы, потому что ранее ни один подобный объект в мире не подвергался атаке. Об этом сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Атомная отрасль — одна из самых зарегламентированных, но ни один регламент на сегодняшний день не регулирует действия в случае нанесения артиллерийских ударов и силового захвата станции. Эти события пишут новую главу в сфере ядерной безопасности», — передает ТАСС слова советника. Карчаа отмечает, что это новая реальность, ведь в истории такого еще не было.

На ЗАЭС уже принят ряд мер для обеспечения безопасности в нынешних условиях. Так, в качестве альтернативного источника питания поставлены передвижные дизель-генераторные установки. При необходимости они готовы заменить стационарные генераторы.

Ранее Запорожская АЭС подвергалась обстрелам со стороны украинской армии. Для обеспечения безопасности предлагалось создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что со стороны Украины готовится провокация.

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Артиллерийские удары по Запорожской АЭС заставляют создавать новые механизмы работы, потому что ранее ни один подобный объект в мире не подвергался атаке. Об этом сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. «Атомная отрасль — одна из самых зарегламентированных, но ни один регламент на сегодняшний день не регулирует действия в случае нанесения артиллерийских ударов и силового захвата станции. Эти события пишут новую главу в сфере ядерной безопасности», — передает ТАСС слова советника. Карчаа отмечает, что это новая реальность, ведь в истории такого еще не было. На ЗАЭС уже принят ряд мер для обеспечения безопасности в нынешних условиях. Так, в качестве альтернативного источника питания поставлены передвижные дизель-генераторные установки. При необходимости они готовы заменить стационарные генераторы. Ранее Запорожская АЭС подвергалась обстрелам со стороны украинской армии. Для обеспечения безопасности предлагалось создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что со стороны Украины готовится провокация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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