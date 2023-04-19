В МИД РФ раскрыли число погибших из-за обстрелов ВСУ с прошлого года

МИД РФ: в Донбассе с начала спецоперации погибло 4,6 тысячи мирных жителей

19 апреля 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

МИД РФ отчиталось о количестве погибших в Донбассе с начала СВО Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях в результате атак украинской армии с начала проведения спецоперации погибло более 4,6 тысячи мирных граждан. Об этом сообщили в МИД РФ. В числе погибших 200 детей. «В результате артиллерийских ударов с февраля 2022 года на этих территориях погибли более 4,6 тысячи мирных жителей, включая почти 200 детей», — сообщили в МИД РФ на официальном сайте. Информация подготовлена в рамках доклада о ситуации с правами человека на Украине. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В задачи спецоперации входит денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь мирным жителям Донбасса. Ранее стало известно, что украинская армия подорвала четыре многоэтажки в Бахмуте (Артемовске) в ходе отступления из города, сообщает RT. В подвалах этих зданий находились мирные жители.

В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях в результате атак украинской армии с начала проведения спецоперации погибло более 4,6 тысячи мирных граждан. Об этом сообщили в МИД РФ. В числе погибших 200 детей. «В результате артиллерийских ударов с февраля 2022 года на этих территориях погибли более 4,6 тысячи мирных жителей, включая почти 200 детей», — сообщили в МИД РФ на официальном сайте. Информация подготовлена в рамках доклада о ситуации с правами человека на Украине. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. В задачи спецоперации входит денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь мирным жителям Донбасса. Ранее стало известно, что украинская армия подорвала четыре многоэтажки в Бахмуте (Артемовске) в ходе отступления из города, сообщает RT. В подвалах этих зданий находились мирные жители.