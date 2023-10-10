Свердловчанина обязали платить за чужой земельный участок в Челябинской области. Скрин

10 октября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Мужчина должен оплатить налог на земельный участок, о котором он ничего не знает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителю Екатеринбурга пришло налоговое уведомление, где указан не принадлежащий ему участок в одном из садоводческих кооперативов (СПК) Каслинского района Челябинской области. Об этом URA.RU рассказал Дмитрий Овчинников, который не понимает, почему должен платить налог за чужой участок. «Получил налоговое уведомление. Среди прочих объектов недвижимости обнаружил участок, находящийся на территории бывшего СПК „Карагуз“ в Каслинском районе. За него я должен заплатить более 700 рублей за три года. Вот только я об этой земле впервые в жизни слышу», — уточнил Овчинников. По данным сервиса «Сбис», кооператив был ликвидирован в 2016 году. Председателем являлся Алексей Крюков. На публичной кадастровой карте границы участка вообще не нанесены, поэтому мужчина даже не знает, где находится недвижимость. Как пояснил Овчинников, ранее объект в налоговых уведомлениях указан не был. Хотя, согласно ответу межрайонной ИФНС №20 по региону, право собственности возникло с 2007 года. Налоги за другую недвижимость в Каслинском районе он исправно оплачивает. «У меня есть еще недвижимость в районе. За нее я регулярно плачу налоги. Начал разбираться, что это за участок, сделал запрос в налоговую. Подтвердили, что такой участок есть и он мой. Но никаких документов у меня на руках нет. Откуда он взялся и почему сейчас? Не понятно», — рассказал свердловчанин. В ИФНС, отделе Росреестра и администрации района проблему мужчины решить не смогли. Ему предложили провести процедуру отчуждения в пользу муниципалитета. Но для этого необходимо оплатить налог, оформить надлежащим образом документы на землю, заплатив госпошлину, и только после этого освободиться от этого имущества. Или порадоваться новому участку, платить налоги и пользоваться. В пресс-службе администрации муниципалитета URA.RU пояснили, что они к земельному участку никакого отношения не имеют. Регистрацию права собственности на недвижимость произвел филиал ППК «Роскадастр» по области по имеющимся у них основаниям. Также агентство связалось с бывшим председателем кооператива, который сообщил, что в момент ликвидации все участки принадлежали участникам СПК, и никакой информации об Овчинникове у него нет. Границы участка площадью 1 500 квадратных метров не нанесены на публичную кадастровую карту Скрин: сервис публичная кадастровая карта, https://pkk.rosreestr.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителю Екатеринбурга пришло налоговое уведомление, где указан не принадлежащий ему участок в одном из садоводческих кооперативов (СПК) Каслинского района Челябинской области. Об этом URA.RU рассказал Дмитрий Овчинников, который не понимает, почему должен платить налог за чужой участок. «Получил налоговое уведомление. Среди прочих объектов недвижимости обнаружил участок, находящийся на территории бывшего СПК „Карагуз“ в Каслинском районе. За него я должен заплатить более 700 рублей за три года. Вот только я об этой земле впервые в жизни слышу», — уточнил Овчинников. По данным сервиса «Сбис», кооператив был ликвидирован в 2016 году. Председателем являлся Алексей Крюков. На публичной кадастровой карте границы участка вообще не нанесены, поэтому мужчина даже не знает, где находится недвижимость. Как пояснил Овчинников, ранее объект в налоговых уведомлениях указан не был. Хотя, согласно ответу межрайонной ИФНС №20 по региону, право собственности возникло с 2007 года. Налоги за другую недвижимость в Каслинском районе он исправно оплачивает. «У меня есть еще недвижимость в районе. За нее я регулярно плачу налоги. Начал разбираться, что это за участок, сделал запрос в налоговую. Подтвердили, что такой участок есть и он мой. Но никаких документов у меня на руках нет. Откуда он взялся и почему сейчас? Не понятно», — рассказал свердловчанин. В ИФНС, отделе Росреестра и администрации района проблему мужчины решить не смогли. Ему предложили провести процедуру отчуждения в пользу муниципалитета. Но для этого необходимо оплатить налог, оформить надлежащим образом документы на землю, заплатив госпошлину, и только после этого освободиться от этого имущества. Или порадоваться новому участку, платить налоги и пользоваться. В пресс-службе администрации муниципалитета URA.RU пояснили, что они к земельному участку никакого отношения не имеют. Регистрацию права собственности на недвижимость произвел филиал ППК «Роскадастр» по области по имеющимся у них основаниям. Также агентство связалось с бывшим председателем кооператива, который сообщил, что в момент ликвидации все участки принадлежали участникам СПК, и никакой информации об Овчинникове у него нет.