Сатановский высказался о своем увольнении после резкой критики Захаровой

21 октября 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Евгений Сатановский отметил, что он пенсионер, поэтому он не жалеет об увольнении Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Востоковед и политолог Евгений Сатановский заявил, что не жалеет об увольнении с канала «Соловьев LIVE» за резкие высказывания в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. «Я никогда ни о чем не жалею. Карма — всегда карма», — заявил Евгений Сатановский в разговоре с изданием «Подъем». Он также согласился с телеведущим Владимиром Соловьевым, который заявил, что увольнение — единственный вариант решения конфликта. Журналисты попросили Сатановского сообщить, на сколько чувствительна для него потеря дохода. В ответ востоковед заявил: «Я пенсионер». Ранее в эфире «Соловьев Live» Сатановский оскорбил и выдвинул несколько обвинений в адрес Захаровой и замминистра иностранных дел Михаила Богданова. Причиной негативной реакции со стороны политолога стали якобы «антиизраильские высказывания» российских дипломатов. После этого Владимир Соловьев решил уволить Сатановского. Он также от своего лица принес извинения потерпевшим сторонам.

Востоковед и политолог Евгений Сатановский заявил, что не жалеет об увольнении с канала «Соловьев LIVE» за резкие высказывания в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. «Я никогда ни о чем не жалею. Карма — всегда карма», — заявил Евгений Сатановский в разговоре с изданием «Подъем». Он также согласился с телеведущим Владимиром Соловьевым, который заявил, что увольнение — единственный вариант решения конфликта. Журналисты попросили Сатановского сообщить, на сколько чувствительна для него потеря дохода. В ответ востоковед заявил: «Я пенсионер». Ранее в эфире «Соловьев Live» Сатановский оскорбил и выдвинул несколько обвинений в адрес Захаровой и замминистра иностранных дел Михаила Богданова. Причиной негативной реакции со стороны политолога стали якобы «антиизраильские высказывания» российских дипломатов. После этого Владимир Соловьев решил уволить Сатановского. Он также от своего лица принес извинения потерпевшим сторонам.