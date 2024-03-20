Армия и оружие The Times: российские авиабомбы стали новой угрозой для ВСУ 20 марта 2024 в 13:15 Размер текста - 17 + Российское оружие вызвало панику у командования ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские умные авиабомбы представляют новую смертельную угрозу для украинских военных. Об этом написало издание The Times. «Сброшенные с самолетов, они представляют смертельную опасность для ВСУ», — говорится в материале . Там пишут про модифицированные боеприпасы советской эпохи, которые оснащаются «умными» крыльями, тем самым превращаясь в управляемое мощное оружие. Издание цитирует украинского военного, который утверждает, что такие бомбы полностью уничтожают любую позицию. При этом украинское командование считает, что единственным ответом на них являются западные истребители, заключили в статье. Ранее солдаты ВСУ назвали непобедимое российское оружие. По их словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут перехватить российские беспилотники Lancet, разработанные компанией ZALA. Солдаты отмечают, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не работают против данных беспилотников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские умные авиабомбы представляют новую смертельную угрозу для украинских военных. Об этом написало издание The Times. «Сброшенные с самолетов, они представляют смертельную опасность для ВСУ», — говорится в материале. Там пишут про модифицированные боеприпасы советской эпохи, которые оснащаются «умными» крыльями, тем самым превращаясь в управляемое мощное оружие. Издание цитирует украинского военного, который утверждает, что такие бомбы полностью уничтожают любую позицию. При этом украинское командование считает, что единственным ответом на них являются западные истребители, заключили в статье. Ранее солдаты ВСУ назвали непобедимое российское оружие. По их словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут перехватить российские беспилотники Lancet, разработанные компанией ZALA. Солдаты отмечают, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не работают против данных беспилотников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям