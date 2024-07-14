14 июля 2024

Как правильно мариновать маслята на зиму: простой рецепт в банках

Рецепты маринованных маслят на зиму
© Служба новостей «URA.RU»
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маслята, гриб, stock, Маслята
Маринованные маслята отличаются богатым витаминным составом Фото:

Маринованные маслята на зиму — универсальное угощение для всей семьи. Сочные и нежные грибы приятно дополнят горячие блюда, прекрасно впишутся в состав салатов или могут служить самостоятельной закуской. Проверенные рецепты маринованных маслят, — в материале URA.RU.

Простой рецепт в банках на зиму

Этот рецепт позволяет быстро и легко приготовить аппетитные маринованные грибы. Они станут отличным дополнением к картофельным блюдам или пюре.

Ингредиенты

  • Маслята свежие — два килограмма
  • Вода — один литр
  • Сахар-песок — две столовых ложки
  • Соль — одна столовая ложка
  • Лавровый лист — 10 штук
  • Перец черный горошек — шесть штук
  • Чеснок — шесть зубчиков
  • Уксусная эссенция — 1 столовая ложка

Как мариновать маслята

Чистим грибы, снимаем пленку со шляпок, тщательно промываем. Если гриб крупный, разрезаем его. Кипятим 20 минут и сливаем воду.

Приготовление маринада: в кастрюлю наливаем литр воды, добавляем соль, сахар, две-три горошины перца, лавровый лист и доводим до кипения. Затем добавляем грибы и варим 25-30 минут. За несколько минут до конца варки добавляем уксусную эссенцию.

Стерилизуем банки, кладем в них лавровые листья, горошки перца и зубчики чеснока. Заливаем маринадом с грибами, закрываем стерилизованными крышками и оставляем остывать при комнатной температуре. Храним в прохладном месте.

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Маринованные маслята в банках — ароматная и хрустящая закуска
Фото:

Маринованные маслята без стерилизации на зиму

Этот рецепт позволяет заготовить грибы на зиму без длительной стерилизации. При этом данный способ сохраняет аромат и вкус грибов. Такое блюдо хорошо подавать в салаты. Время готовки четырех банок займет один час.

Ингредиенты

  • Маслята — два килограмма
  • Вода — два литра
  • Сахар — 1,5 столовых ложек
  • Соль — одна столовая ложка
  • Лавровый лист — две штуки
  • Перец черный горошек — четыре штуки
  • Уксусная эссенция — одна столовая ложка

Процесс приготовления

Перебираем грибы, снимаем кожуру со шляпок. Крупные режем, а потом кипятим. После меняем воду, добавляем сахар, соль, специи и варим 30 минут, затем добавляем уксусную эссенцию. Затем разливаем грибы по чистым банкам, закрываем и оставляем остывать. Храним в прохладном месте.

Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский
Отсутствие длительной стерилизации сохранит натуральный аромат гриба
Фото:

Маринованные маслята быстрого приготовления

Этот рецепт идеален для тех, кто ценит свое время. Всего за 40 минут можно приготовить ароматные маслята для зимних угощений.

Ингредиенты

  • Маслята — один килограмм
  • Вода — один литр
  • Сахар — одна столовая ложка
  • Соль — 0,5 столовых ложек
  • Лавровый лист — две штуки
  • Перец черный горошек — четыре штуки
  • Лимонная кислота — одна чайная ложка

Способ приготовления

Снимаем кожуру с грибов, при необходимости крупные нарезаем. Выкладываем в кастрюлю с водой и доводим до кипения. Меняем воду, добавляем специи, сахар, соль, лимонную кислоту и лавровый лист. Затем кипятим и варим 15 минут. Разливаем по чистым банкам, закрываем и храним в прохладном месте.

Грибы на уличном рынке. Тюмень
Для этого рецепта понадобится килограмм маслят
Фото:

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Маринованные маслята на зиму — универсальное угощение для всей семьи. Сочные и нежные грибы приятно дополнят горячие блюда, прекрасно впишутся в состав салатов или могут служить самостоятельной закуской. Проверенные рецепты маринованных маслят, — в материале URA.RU. Этот рецепт позволяет быстро и легко приготовить аппетитные маринованные грибы. Они станут отличным дополнением к картофельным блюдам или пюре. Чистим грибы, снимаем пленку со шляпок, тщательно промываем. Если гриб крупный, разрезаем его. Кипятим 20 минут и сливаем воду. Приготовление маринада: в кастрюлю наливаем литр воды, добавляем соль, сахар, две-три горошины перца, лавровый лист и доводим до кипения. Затем добавляем грибы и варим 25-30 минут. За несколько минут до конца варки добавляем уксусную эссенцию. Стерилизуем банки, кладем в них лавровые листья, горошки перца и зубчики чеснока. Заливаем маринадом с грибами, закрываем стерилизованными крышками и оставляем остывать при комнатной температуре. Храним в прохладном месте. Этот рецепт позволяет заготовить грибы на зиму без длительной стерилизации. При этом данный способ сохраняет аромат и вкус грибов. Такое блюдо хорошо подавать в салаты. Время готовки четырех банок займет один час. Перебираем грибы, снимаем кожуру со шляпок. Крупные режем, а потом кипятим. После меняем воду, добавляем сахар, соль, специи и варим 30 минут, затем добавляем уксусную эссенцию. Затем разливаем грибы по чистым банкам, закрываем и оставляем остывать. Храним в прохладном месте. Этот рецепт идеален для тех, кто ценит свое время. Всего за 40 минут можно приготовить ароматные маслята для зимних угощений. Снимаем кожуру с грибов, при необходимости крупные нарезаем. Выкладываем в кастрюлю с водой и доводим до кипения. Меняем воду, добавляем специи, сахар, соль, лимонную кислоту и лавровый лист. Затем кипятим и варим 15 минут. Разливаем по чистым банкам, закрываем и храним в прохладном месте.
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