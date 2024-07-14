Как правильно мариновать маслята на зиму: простой рецепт в банках

Рецепты маринованных маслят на зиму

15 июля 2024 в 04:18 Размер текста - 17 +

Маринованные маслята отличаются богатым витаминным составом Фото: Nathan Wilson (nathan)/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0 Маринованные маслята на зиму — универсальное угощение для всей семьи. Сочные и нежные грибы приятно дополнят горячие блюда, прекрасно впишутся в состав салатов или могут служить самостоятельной закуской. Проверенные рецепты маринованных маслят, — в материале URA.RU. Простой рецепт в банках на зиму Этот рецепт позволяет быстро и легко приготовить аппетитные маринованные грибы. Они станут отличным дополнением к картофельным блюдам или пюре. Ингредиенты Маслята свежие — два килограмма

Вода — один литр

Сахар-песок — две столовых ложки

Соль — одна столовая ложка

Лавровый лист — 10 штук

Перец черный горошек — шесть штук

Чеснок — шесть зубчиков

Уксусная эссенция — 1 столовая ложка Как мариновать маслята Чистим грибы, снимаем пленку со шляпок, тщательно промываем. Если гриб крупный, разрезаем его. Кипятим 20 минут и сливаем воду. Приготовление маринада: в кастрюлю наливаем литр воды, добавляем соль, сахар, две-три горошины перца, лавровый лист и доводим до кипения. Затем добавляем грибы и варим 25-30 минут. За несколько минут до конца варки добавляем уксусную эссенцию. Стерилизуем банки, кладем в них лавровые листья, горошки перца и зубчики чеснока. Заливаем маринадом с грибами, закрываем стерилизованными крышками и оставляем остывать при комнатной температуре. Храним в прохладном месте. Маринованные маслята в банках — ароматная и хрустящая закуска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Маринованные маслята без стерилизации на зиму Этот рецепт позволяет заготовить грибы на зиму без длительной стерилизации. При этом данный способ сохраняет аромат и вкус грибов. Такое блюдо хорошо подавать в салаты. Время готовки четырех банок займет один час. Ингредиенты Маслята — два килограмма

Вода — два литра

Сахар — 1,5 столовых ложек

Соль — одна столовая ложка

Лавровый лист — две штуки

Перец черный горошек — четыре штуки

Уксусная эссенция — одна столовая ложка Процесс приготовления Перебираем грибы, снимаем кожуру со шляпок. Крупные режем, а потом кипятим. После меняем воду, добавляем сахар, соль, специи и варим 30 минут, затем добавляем уксусную эссенцию. Затем разливаем грибы по чистым банкам, закрываем и оставляем остывать. Храним в прохладном месте. Отсутствие длительной стерилизации сохранит натуральный аромат гриба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Маринованные маслята быстрого приготовления Этот рецепт идеален для тех, кто ценит свое время. Всего за 40 минут можно приготовить ароматные маслята для зимних угощений. Ингредиенты Маслята — один килограмм

Вода — один литр

Сахар — одна столовая ложка

Соль — 0,5 столовых ложек

Лавровый лист — две штуки

Перец черный горошек — четыре штуки

Лимонная кислота — одна чайная ложка Способ приготовления Снимаем кожуру с грибов, при необходимости крупные нарезаем. Выкладываем в кастрюлю с водой и доводим до кипения. Меняем воду, добавляем специи, сахар, соль, лимонную кислоту и лавровый лист. Затем кипятим и варим 15 минут. Разливаем по чистым банкам, закрываем и храним в прохладном месте. Для этого рецепта понадобится килограмм маслят Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Маринованные маслята на зиму — универсальное угощение для всей семьи. Сочные и нежные грибы приятно дополнят горячие блюда, прекрасно впишутся в состав салатов или могут служить самостоятельной закуской. Проверенные рецепты маринованных маслят, — в материале URA.RU. Этот рецепт позволяет быстро и легко приготовить аппетитные маринованные грибы. Они станут отличным дополнением к картофельным блюдам или пюре. Чистим грибы, снимаем пленку со шляпок, тщательно промываем. Если гриб крупный, разрезаем его. Кипятим 20 минут и сливаем воду. Приготовление маринада: в кастрюлю наливаем литр воды, добавляем соль, сахар, две-три горошины перца, лавровый лист и доводим до кипения. Затем добавляем грибы и варим 25-30 минут. За несколько минут до конца варки добавляем уксусную эссенцию. Стерилизуем банки, кладем в них лавровые листья, горошки перца и зубчики чеснока. Заливаем маринадом с грибами, закрываем стерилизованными крышками и оставляем остывать при комнатной температуре. Храним в прохладном месте. Этот рецепт позволяет заготовить грибы на зиму без длительной стерилизации. При этом данный способ сохраняет аромат и вкус грибов. Такое блюдо хорошо подавать в салаты. Время готовки четырех банок займет один час. Перебираем грибы, снимаем кожуру со шляпок. Крупные режем, а потом кипятим. После меняем воду, добавляем сахар, соль, специи и варим 30 минут, затем добавляем уксусную эссенцию. Затем разливаем грибы по чистым банкам, закрываем и оставляем остывать. Храним в прохладном месте. Этот рецепт идеален для тех, кто ценит свое время. Всего за 40 минут можно приготовить ароматные маслята для зимних угощений. Снимаем кожуру с грибов, при необходимости крупные нарезаем. Выкладываем в кастрюлю с водой и доводим до кипения. Меняем воду, добавляем специи, сахар, соль, лимонную кислоту и лавровый лист. Затем кипятим и варим 15 минут. Разливаем по чистым банкам, закрываем и храним в прохладном месте.