Как правильно мариновать маслята на зиму: простой рецепт в банках

Маринованные маслята на зиму — универсальное угощение для всей семьи. Сочные и нежные грибы приятно дополнят горячие блюда, прекрасно впишутся в состав салатов или могут служить самостоятельной закуской. Проверенные рецепты маринованных маслят, — в материале URA.RU.
Простой рецепт в банках на зиму
Этот рецепт позволяет быстро и легко приготовить аппетитные маринованные грибы. Они станут отличным дополнением к картофельным блюдам или пюре.
Ингредиенты
- Маслята свежие — два килограмма
- Вода — один литр
- Сахар-песок — две столовых ложки
- Соль — одна столовая ложка
- Лавровый лист — 10 штук
- Перец черный горошек — шесть штук
- Чеснок — шесть зубчиков
- Уксусная эссенция — 1 столовая ложка
Как мариновать маслята
Чистим грибы, снимаем пленку со шляпок, тщательно промываем. Если гриб крупный, разрезаем его. Кипятим 20 минут и сливаем воду.
Приготовление маринада: в кастрюлю наливаем литр воды, добавляем соль, сахар, две-три горошины перца, лавровый лист и доводим до кипения. Затем добавляем грибы и варим 25-30 минут. За несколько минут до конца варки добавляем уксусную эссенцию.
Стерилизуем банки, кладем в них лавровые листья, горошки перца и зубчики чеснока. Заливаем маринадом с грибами, закрываем стерилизованными крышками и оставляем остывать при комнатной температуре. Храним в прохладном месте.
Маринованные маслята без стерилизации на зиму
Этот рецепт позволяет заготовить грибы на зиму без длительной стерилизации. При этом данный способ сохраняет аромат и вкус грибов. Такое блюдо хорошо подавать в салаты. Время готовки четырех банок займет один час.
Ингредиенты
- Маслята — два килограмма
- Вода — два литра
- Сахар — 1,5 столовых ложек
- Соль — одна столовая ложка
- Лавровый лист — две штуки
- Перец черный горошек — четыре штуки
- Уксусная эссенция — одна столовая ложка
Процесс приготовления
Перебираем грибы, снимаем кожуру со шляпок. Крупные режем, а потом кипятим. После меняем воду, добавляем сахар, соль, специи и варим 30 минут, затем добавляем уксусную эссенцию. Затем разливаем грибы по чистым банкам, закрываем и оставляем остывать. Храним в прохладном месте.
Маринованные маслята быстрого приготовления
Этот рецепт идеален для тех, кто ценит свое время. Всего за 40 минут можно приготовить ароматные маслята для зимних угощений.
Ингредиенты
- Маслята — один килограмм
- Вода — один литр
- Сахар — одна столовая ложка
- Соль — 0,5 столовых ложек
- Лавровый лист — две штуки
- Перец черный горошек — четыре штуки
- Лимонная кислота — одна чайная ложка
Способ приготовления
Снимаем кожуру с грибов, при необходимости крупные нарезаем. Выкладываем в кастрюлю с водой и доводим до кипения. Меняем воду, добавляем специи, сахар, соль, лимонную кислоту и лавровый лист. Затем кипятим и варим 15 минут. Разливаем по чистым банкам, закрываем и храним в прохладном месте.
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