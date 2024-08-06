Дети участников спецоперации стали чаще поступать в ведущие вузы страны

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Дети участников СВО стали больше поступать в рейтинговые вузы в 2024/25 учебный год Фото:

Детей участников спецоперации стали чаще зачислять в российские ведущие вузы по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщили представители вузов из топ-10 рейтинга вузов от агентства RAEX.

«Ведущие российские вузы во время приемной кампании на 2024/25 учебный год зачислили больше участников спецоперации и членов их семей по сравнению с прошлым годом», — передает «Ведомости» информацию от представителей вузов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет круг лиц, имеющих право на страховые выплаты в случае гибели участника СВО. Теперь их будут получать и дети участников спецоперации до 23 лет, которые в течение одного года перешли из одного учебного заведения в другое. До внесения изменений в законодательство, страховые выплаты предоставлялись супругам, родителям, дедушкам и бабушкам участника СВО в случае отсутствия родителей. А также детям до 18 лет, детям с инвалидностью и детям до 23 лет, если они продолжали обучение.

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Детей участников спецоперации стали чаще зачислять в российские ведущие вузы по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщили представители вузов из топ-10 рейтинга вузов от агентства RAEX. «Ведущие российские вузы во время приемной кампании на 2024/25 учебный год зачислили больше участников спецоперации и членов их семей по сравнению с прошлым годом», — передает «Ведомости» информацию от представителей вузов. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет круг лиц, имеющих право на страховые выплаты в случае гибели участника СВО. Теперь их будут получать и дети участников спецоперации до 23 лет, которые в течение одного года перешли из одного учебного заведения в другое. До внесения изменений в законодательство, страховые выплаты предоставлялись супругам, родителям, дедушкам и бабушкам участника СВО в случае отсутствия родителей. А также детям до 18 лет, детям с инвалидностью и детям до 23 лет, если они продолжали обучение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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