26 августа 2024

В Миассе готовят к работе новый челябинский троллейбус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый красный троллейбус Синара. Челябинск, троллейбус, общественный транспорт, остановка общественного транспорта, пассажиры, городской транспорт, красный троллейбус, новый троллейбус синара
Следом за Челябинском троллейбусы «Синара» начнут передвигаться по Миассу Фото:

В Миассе (Челябинская область) готовят к работе на линиях новый челябинский троллейбус. Как 27 августа сообщили в пресс-службе компании «Синара — городские машины», в город прибыла первая из пяти машин.

«Поставляем пять новых полностью низкопольных троллейбусов „Синара-6254“ с функцией автономного хода до 20 км в Миасс. Первая машина уже прибыла в город. Оставшиеся четыре троллейбуса будут доставлены в Миасс до конца недели», — отметили в офисе производителя. Перед началом работы на маршрутах все троллейбусы пройдут тщательную проверку систем в депо. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров. Планируется, что новая техника будет использоваться на маршруте № 3 и начнет перевозить пассажиров в сентябре.

Гендиректор компании Сергей Шунин выразил надежду на продолжение сотрудничества с Миассом. Руководитель отметил дизайн троллейбусов, украшенных символами города. Компания обеспечит техническое сопровождение транспорта в период гарантийной эксплуатации и проведет инструктаж для водителей.

Троллейбусы вмещают до 96 пассажиров, из которых 33 смогут разместиться на сидячих местах. В салонах предусмотрены USB-слоты для зарядки устройств, системы информирования и видеонаблюдения, аппарели для маломобильных групп населения, навигация по системе «Глонасс», wi-fi, климат-контроль, антивандальные анатомические сиденья и системы пожаротушения. Для удобства посадки и высадки пассажиров предусмотрена функция книлинга.

Производство троллейбусов осуществляется на Челябинском заводе городского электрического транспорта. Троллейбусы данной марки уже эксплуатируются в Челябинске, Ярославле и Екатеринбурге.

Первый троллейбус «Синара» прибыл в Миасс
Первый троллейбус «Синара» прибыл в Миасс
Фото:
Машины брендированы под миасскую тематику
Машины брендированы под миасскую тематику
Фото:

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В Миассе (Челябинская область) готовят к работе на линиях новый челябинский троллейбус. Как 27 августа сообщили в пресс-службе компании «Синара — городские машины», в город прибыла первая из пяти машин. «Поставляем пять новых полностью низкопольных троллейбусов „Синара-6254“ с функцией автономного хода до 20 км в Миасс. Первая машина уже прибыла в город. Оставшиеся четыре троллейбуса будут доставлены в Миасс до конца недели», — отметили в офисе производителя. Перед началом работы на маршрутах все троллейбусы пройдут тщательную проверку систем в депо. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров. Планируется, что новая техника будет использоваться на маршруте № 3 и начнет перевозить пассажиров в сентябре. Гендиректор компании Сергей Шунин выразил надежду на продолжение сотрудничества с Миассом. Руководитель отметил дизайн троллейбусов, украшенных символами города. Компания обеспечит техническое сопровождение транспорта в период гарантийной эксплуатации и проведет инструктаж для водителей. Троллейбусы вмещают до 96 пассажиров, из которых 33 смогут разместиться на сидячих местах. В салонах предусмотрены USB-слоты для зарядки устройств, системы информирования и видеонаблюдения, аппарели для маломобильных групп населения, навигация по системе «Глонасс», wi-fi, климат-контроль, антивандальные анатомические сиденья и системы пожаротушения. Для удобства посадки и высадки пассажиров предусмотрена функция книлинга. Производство троллейбусов осуществляется на Челябинском заводе городского электрического транспорта. Троллейбусы данной марки уже эксплуатируются в Челябинске, Ярославле и Екатеринбурге.
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