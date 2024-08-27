РАНХиГС: приток миграции в Россию не восстановился после пандемии

28 августа 2024 в 06:32 Размер текста - 17 +

Уровень трудовой миграции не восстановился после коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Трудовая миграция в России не восстановилась даже спустя несколько лет после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщается в аналитической записке научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской. «Снятие антиэпидемиологических ограничений должно было привести к значительному росту трудовой миграции в России до допандемийных масштабов. В 2022 году показатели въезда в РФ выросли, но по итогам года это значение все еще отставало от 2019 года. Опубликованные Росстатом данные о выездах трудовых мигрантов из России за 2022 год показывают, что возросший въезд сопровождался и возросшим выездом: на 128 процентов по отношению к 2021 году», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на аналитическую записку. В 2022 году среднегодовая численность иностранных работников в РФ составляла 3,47 миллионов человек, что ниже оценок по допандемийным 2018—2019 годам (около 4-4,5 миллионов). Примерно такой же была среднегодовая численность трудовых мигрантов и в 2023 году. Сообщалось, что на границе РФ хотят ввести биометрический контроль за мигрантами. Законопроект был внесен в Госдуму 14 августа. По словам главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, при прохождении биометрии в течение 90 дней со въезда в страну иностранцы «забывают» пройти обязательные процедуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трудовая миграция в России не восстановилась даже спустя несколько лет после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщается в аналитической записке научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской. «Снятие антиэпидемиологических ограничений должно было привести к значительному росту трудовой миграции в России до допандемийных масштабов. В 2022 году показатели въезда в РФ выросли, но по итогам года это значение все еще отставало от 2019 года. Опубликованные Росстатом данные о выездах трудовых мигрантов из России за 2022 год показывают, что возросший въезд сопровождался и возросшим выездом: на 128 процентов по отношению к 2021 году», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитическую записку. В 2022 году среднегодовая численность иностранных работников в РФ составляла 3,47 миллионов человек, что ниже оценок по допандемийным 2018—2019 годам (около 4-4,5 миллионов). Примерно такой же была среднегодовая численность трудовых мигрантов и в 2023 году. Сообщалось, что на границе РФ хотят ввести биометрический контроль за мигрантами. Законопроект был внесен в Госдуму 14 августа. По словам главы фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, при прохождении биометрии в течение 90 дней со въезда в страну иностранцы «забывают» пройти обязательные процедуры.