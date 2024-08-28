Власти Белгородской области приняли экстренные меры из-за обстрелов ВСУ

Жители нескольких приграничных населенных пунктов Белгородской области будут эвакуированы из-за напряженной оперативной обстановки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков и подчеркнул, что решение принято для обеспечения безопасности жителей после пострадавших от обстрелов ВСУ.
«В связи с напряжённой оперативной обстановкой приняли решение об отселении жителей сёл Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа... К сожалению, обстановка, повторюсь ещё раз, остается напряжённой: много раненых, есть погибшие», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Ранее власти закрыли въезд в населенные пункты, о которых сегодня заявил губернатор Белгородской области, говоря об эвакуации. Решение было принято в связи с ухудшением ситуации в регионе на фоне атак ВСУ.
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