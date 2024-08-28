28 августа 2024

Власти Белгородской области приняли экстренные меры из-за обстрелов ВСУ

Гладков: несколько приграничных поселений под Белгородом будут эвакуировать
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители нескольких приграничных пунктов Белгородской области будут отселены
Жители нескольких приграничных пунктов Белгородской области будут отселены Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители нескольких приграничных населенных пунктов Белгородской области будут эвакуированы из-за напряженной оперативной обстановки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков и подчеркнул, что решение принято для обеспечения безопасности жителей после пострадавших от обстрелов ВСУ.

«В связи с напряжённой оперативной обстановкой приняли решение об отселении жителей сёл Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа... К сожалению, обстановка, повторюсь ещё раз, остается напряжённой: много раненых, есть погибшие», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Ранее власти закрыли въезд в населенные пункты, о которых сегодня заявил губернатор Белгородской области, говоря об эвакуации. Решение было принято в связи с ухудшением ситуации в регионе на фоне атак ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители нескольких приграничных населенных пунктов Белгородской области будут эвакуированы из-за напряженной оперативной обстановки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков и подчеркнул, что решение принято для обеспечения безопасности жителей после пострадавших от обстрелов ВСУ. «В связи с напряжённой оперативной обстановкой приняли решение об отселении жителей сёл Пороз и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа... К сожалению, обстановка, повторюсь ещё раз, остается напряжённой: много раненых, есть погибшие», — написал Гладков в своем telegram-канале. Ранее власти закрыли въезд в населенные пункты, о которых сегодня заявил губернатор Белгородской области, говоря об эвакуации. Решение было принято в связи с ухудшением ситуации в регионе на фоне атак ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...