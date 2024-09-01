01 сентября 2024

Алаудинов рассказал о визгах солдат ВСУ после очередной атаки в Курской области

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Алаудинов сообщил, что ВСУ до сих пор вытаскивают раненых с места боевого столкновения
Алаудинов сообщил, что ВСУ до сих пор вытаскивают раненых с места боевого столкновения Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Во время очередной атаки в Курской области солдаты ВСУ издали визги после встречной реакции российской армии. Об этом сообщил командир батальона «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Противник попытался заскочить на наши позиции, где находятся [наши] ребята, ну, отработали ребята... Отработали так, что там одни просто крики и визги стояли. [ВСУ] до сих пор пытаются своих [раненых] вытащить», — рассказал Алаудинов на видео в своем telegram-канале.

Ранее Алаудинов сообщил, что командир взвода спас 18 бойцов в Суджанском районе Курской области при нападении украинской армии на регион. Действия командующего подразделением спасли не только проходящих срочную службу, но и гражданских, передает RT.

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Во время очередной атаки в Курской области солдаты ВСУ издали визги после встречной реакции российской армии. Об этом сообщил командир батальона «Ахмат» Апти Алаудинов. «Противник попытался заскочить на наши позиции, где находятся [наши] ребята, ну, отработали ребята... Отработали так, что там одни просто крики и визги стояли. [ВСУ] до сих пор пытаются своих [раненых] вытащить», — рассказал Алаудинов на видео в своем telegram-канале. Ранее Алаудинов сообщил, что командир взвода спас 18 бойцов в Суджанском районе Курской области при нападении украинской армии на регион. Действия командующего подразделением спасли не только проходящих срочную службу, но и гражданских, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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