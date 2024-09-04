Россия ждет от Байдена «непродуманный шаг» перед уходом с поста президента США

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США активно поддерживает Украину, поэтому от их президента Джо Байдена можно ожидать всего, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков
США активно поддерживает Украину, поэтому от их президента Джо Байдена можно ожидать всего, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков Фото:

От действующего президента США Джо Байдена можно «ожидать всего», особенно учитывая отсутствие шагов со стороны администрации Штатов к урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можно ожидать всего от действующей администрации США <...> Администрация не склоняется к малейшим шагам, которые бы намекали на возможность урегулирования политическими и дипломатическими мерами. Поэтому как это можно изменить, мне неизвестно», — сообщил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь подчеркнул, что администрация Штатов принимает активное участие в конфликте, поддерживая Украину. 

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От действующего президента США Джо Байдена можно «ожидать всего», особенно учитывая отсутствие шагов со стороны администрации Штатов к урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Можно ожидать всего от действующей администрации США <...> Администрация не склоняется к малейшим шагам, которые бы намекали на возможность урегулирования политическими и дипломатическими мерами. Поэтому как это можно изменить, мне неизвестно», — сообщил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь подчеркнул, что администрация Штатов принимает активное участие в конфликте, поддерживая Украину. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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