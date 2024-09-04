Россия ждет от Байдена «непродуманный шаг» перед уходом с поста президента США

От действующего президента США Джо Байдена можно «ожидать всего», особенно учитывая отсутствие шагов со стороны администрации Штатов к урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Можно ожидать всего от действующей администрации США <...> Администрация не склоняется к малейшим шагам, которые бы намекали на возможность урегулирования политическими и дипломатическими мерами. Поэтому как это можно изменить, мне неизвестно», — сообщил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь подчеркнул, что администрация Штатов принимает активное участие в конфликте, поддерживая Украину.
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