09 октября 2024

ФАС придумала способ сдержать рост цен на авиабилеты

«Ведомости»: ФАС хочет ограничить траты на новые терминалы
© Служба новостей «URA.RU»
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Крым., домодедово
ФАС предложила доработать механизм регулирования долгосрочных тарифов в аэропортах Фото:

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила доработать механизм регулирования долгосрочных тарифов в аэропортах, что позволит ограничить траты инвесторов на строительство новых терминалов. Об этом сообщили два источника, знакомые с инициативой.

«Служба считает необходимым исключить из расчета долгосрочных тарифов (от трех лет и более) аэропорта его расходы и нормативную прибыль на инвестиционный капитал от превышения параметров согласованного с правкомиссией инвестпроекта, поясняют источники», — пишут «Ведомости», ссылаясь на собеседников. Это касается случаев, когда инвестор решает построить терминал с большей пропускной способностью или более высокой стоимостью, чем было запланировано изначально.

ФАС предлагает рассчитывать нормативную прибыль и расходы инвесторов на основе стоимости аналогичного аэропортового проекта, одобренного правкомиссией, с учетом инфляции. Изменения могут быть внесены в постановление правительства № 293 и начать действовать с 1 марта 2025 года для всех новых проектов развития аэропортов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что авиабилеты на перелеты внутри России станут дешевле. По его словам, правительство снизит издержки, заложенные в стоимость воздушных перевозок, путем расширения производства запчастей для самолетов.

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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила доработать механизм регулирования долгосрочных тарифов в аэропортах, что позволит ограничить траты инвесторов на строительство новых терминалов. Об этом сообщили два источника, знакомые с инициативой. «Служба считает необходимым исключить из расчета долгосрочных тарифов (от трех лет и более) аэропорта его расходы и нормативную прибыль на инвестиционный капитал от превышения параметров согласованного с правкомиссией инвестпроекта, поясняют источники», — пишут «Ведомости», ссылаясь на собеседников. Это касается случаев, когда инвестор решает построить терминал с большей пропускной способностью или более высокой стоимостью, чем было запланировано изначально. ФАС предлагает рассчитывать нормативную прибыль и расходы инвесторов на основе стоимости аналогичного аэропортового проекта, одобренного правкомиссией, с учетом инфляции. Изменения могут быть внесены в постановление правительства № 293 и начать действовать с 1 марта 2025 года для всех новых проектов развития аэропортов. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что авиабилеты на перелеты внутри России станут дешевле. По его словам, правительство снизит издержки, заложенные в стоимость воздушных перевозок, путем расширения производства запчастей для самолетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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