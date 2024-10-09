ФАС придумала способ сдержать рост цен на авиабилеты

«Ведомости»: ФАС хочет ограничить траты на новые терминалы

10 октября 2024 в 03:34 Размер текста - 17 +

ФАС предложила доработать механизм регулирования долгосрочных тарифов в аэропортах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила доработать механизм регулирования долгосрочных тарифов в аэропортах, что позволит ограничить траты инвесторов на строительство новых терминалов. Об этом сообщили два источника, знакомые с инициативой. «Служба считает необходимым исключить из расчета долгосрочных тарифов (от трех лет и более) аэропорта его расходы и нормативную прибыль на инвестиционный капитал от превышения параметров согласованного с правкомиссией инвестпроекта, поясняют источники», — пишут «Ведомости», ссылаясь на собеседников. Это касается случаев, когда инвестор решает построить терминал с большей пропускной способностью или более высокой стоимостью, чем было запланировано изначально. ФАС предлагает рассчитывать нормативную прибыль и расходы инвесторов на основе стоимости аналогичного аэропортового проекта, одобренного правкомиссией, с учетом инфляции. Изменения могут быть внесены в постановление правительства № 293 и начать действовать с 1 марта 2025 года для всех новых проектов развития аэропортов. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что авиабилеты на перелеты внутри России станут дешевле. По его словам, правительство снизит издержки, заложенные в стоимость воздушных перевозок, путем расширения производства запчастей для самолетов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложила доработать механизм регулирования долгосрочных тарифов в аэропортах, что позволит ограничить траты инвесторов на строительство новых терминалов. Об этом сообщили два источника, знакомые с инициативой. «Служба считает необходимым исключить из расчета долгосрочных тарифов (от трех лет и более) аэропорта его расходы и нормативную прибыль на инвестиционный капитал от превышения параметров согласованного с правкомиссией инвестпроекта, поясняют источники», — пишут «Ведомости», ссылаясь на собеседников. Это касается случаев, когда инвестор решает построить терминал с большей пропускной способностью или более высокой стоимостью, чем было запланировано изначально. ФАС предлагает рассчитывать нормативную прибыль и расходы инвесторов на основе стоимости аналогичного аэропортового проекта, одобренного правкомиссией, с учетом инфляции. Изменения могут быть внесены в постановление правительства № 293 и начать действовать с 1 марта 2025 года для всех новых проектов развития аэропортов. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что авиабилеты на перелеты внутри России станут дешевле. По его словам, правительство снизит издержки, заложенные в стоимость воздушных перевозок, путем расширения производства запчастей для самолетов.