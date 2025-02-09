В Дагестане подстрелили полицейского: что известно о происшествии, причастность сына экс-чиновника

В Дербенте (Республика Дагестан) трое мужчин напали на 28-летнего полицейского. Злоумышленники избили сотрудника, отобрали у него служебный пистолет и устроили стрельбу, ранив полицейского в бедро. Следственный комитет Республики Дагестан возбудил уголовное дело. В материале URA.RU собрано все, что известно о происшествии.
Что произошло
В Дербенте на улице 345-й Дагестанской Стрелковой Дивизии трое мужчин напали на 28-летнего полицейского, который находился при исполнении служебных обязанностей. Нападавшие избили сотрудника, отобрали у него служебный пистолет и произвели не менее восьми выстрелов, один из которых прострелил бедро. После нападения злоумышленники скрылись на черном Cadillac. Полицейский был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Позже нападавших задержали в Табасаранском районе. Одним из них является 37-летний Сандро Шихмагомедов — сын бывшего главы Табасаранского района, сообщили ТАСС в силовых структурах. По данным telegram-канала Shot, на момент нападения он находился под воздействием наркотиков.
Связь с ОПГ
Шихмагомедова-младшего связывают с местными организованными преступными группировками, которые, по данным правоохранительных органов, причастны к различным преступлениям, включая теракты. Ранее его имя упоминалось в инциденте с подрывом автомобиля возле районного отдела внутренних дел в 2013 году.
Возбуждение уголовного дела
Дербентским межрайонным следственным отделом Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело. Согласно официальной информации, инцидент произошел около одного из общественных заведений города Дербент.
Трое мужчин напали на сотрудника полиции, повалили его на землю и начали наносить удары по различным частям тела. В ходе нападения один из агрессоров завладел служебным оружием полицейского и произвел не менее восьми выстрелов.
Полицейский получил огнестрельные ранения, после чего нападавшие скрылись с места преступления. Все трое подозреваемых были задержаны. В настоящее время ведется рассмотрение вопроса об избрании в отношении них меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и хищении огнестрельного оружия с применением насилия.
Прокуратура поставила на контроль ход расследования
Прокуратура Республики Дагестан взяла под особый контроль ход расследования уголовного дела. В ответ на произошедшее, для координации действий правоохранительных органов на место происшествия немедленно выехал прокурор города Алексей Морозов, сообщается в telegram-канале ведомства.
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