Шойгу заявил о начале революции в США

Нововведения нового президента США Дональда Трампа могут стать началом революции в американской политике. Надежду на это выразил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
«Хотелось бы верить, что это (нововведения Трампа, — прим. URA.RU) начало большой революции в Соединенных Штатах», — сообщил Сергей Шойгу после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Секретарь Совбеза РФ отметил, что под революцией он подразумевает пересмотр Штатами всех тех деяний, которые они «нагородили за это время».
Трамп занял пост президента США 20 января 2025 года. С тех пор он закрыл с Агентство USAID и прекратил финансирование СМИ на Украине, и заявил о стремлении к прекращению украинского конфликта.
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