Пулковские таможенники выявили незаконный ввоз 107 живых омаров из ОАЭ

Пулковские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в Россию партии 107 живых омаров. Правонарушение было выявлено при досмотре багажа пассажира, прибывшего авиарейсом из ОАЭ. Об этом сообщила пресс-служба Пулковской таможни.
«Пулковские таможенники обнаружили 107 омаров в багаже гражданина, прилетевшего из Объединенных Арабских Эмиратов. 66 килограммов живых членистоногих пассажир перевозил в специальных пенопластовых коробках, обтянутых полиэтиленом», — сообщила пресс-служба Пулковской таможни URA.ru.
При проверке выяснилось, что у пассажира отсутствовали необходимые разрешительные документы. Изначально мужчина заявил, что экзотические животные предназначены для личного пользования, и он планировал поселить их в собственном бассейне. Однако позже пассажир признался, что перевозил омаров по заказу одного из московских ресторанов. Заведение планировало реализовывать охлажденные морские деликатесы среди своих клиентов.
Проведенная экспертиза установила, что обнаруженные омары относятся к роду Homarinus — популярному и дорогостоящему виду морских деликатесов. По оценкам специалистов, рыночная стоимость аналогичной партии омаров на территории России составляет порядка 700 тысяч рублей.
В отношении нарушителя возбуждены административные дела сразу по двум статьям: недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров. В соответствии с законодательством, ему грозит крупный штраф, а партия омаров будет конфискована.
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