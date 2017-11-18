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18 ноября 2017
17 ноября 2017
05:33  18 ноября 2017 0

Нижнетагильский исследователь обнаружил последнюю базу бежавших из Германии нацистов. ФОТО, ВИДЕО

На спутниковых картах четко прослеживаются рукотворные объектыФото: Валентин Дегтерев

Уральский энтузиаст и исследователь загадочных явлений Валентин Дегтярев раскрыл местонахождения «Новой Швабии» — базы III рейха, якобы основанной гитлеровцами после падения Германии в 1945 году. По утверждению Дегтярева, объект находится в Антарктике.

Как и все остальные открытия, сделанные исследователем, обнаружить базу гитлеровцев ему удалось с помощью спутниковых фотографий Google Earth. По словам Валентина Дегтерева, «Новая Швабия» расположена на Земле Королевы Мод: на снимках четко прослеживаются объекты, явно построенные людьми, но никаких исследовательских баз в этих краях никогда не было.

Как отмечает Дегтярев, до 2012 года это место было скрыто льдом и снегом и открылось только после масштабного таяния льда. Координаты обнаруженных строений — 69° 28.366'S, 39° 36.106'E. Уралец увидел там два больших, видимо, сделанных из железобетона здания, останки строений барачного типа, орудийную башню с мощным орудием, и два незамерзающих озера, одно из которых перегорожено сетью.

«Я думаю, что все кто там был погибли, — сообщил „URA.RU“ исследователь. — От голода и холода. От болезней. И немцы, и заключенные. Неприступный форпост оказался братской могилой. Впрочем это мои догадки. Если у кого есть информации больше, прошу мне её сообщить. Может это просто брошенная полярная станция? Но упоминаний о ней я не нашел».

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Фото: Валентин Дегтерев / GoogleEarth

Отметим, это уже не первая гитлеровская база, обнаруженная энтузиастом в Антарктиде по спутниковым картам. Ранее «URA.RU» писало, что Валентин Дегтерев нашел вход в секретное подземелье нацистов на Земле Королевы Мод по координатам 71°58'35.90«S, 8°50'57.34„E.

Евгений Александров
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