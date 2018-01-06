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07 января 2018
06 января 2018
21:36  06 января 2018 0

Наоми Кэмпбелл поздравила Ирину Шейк с днем рождения по-русски. ФОТО

Шейк Ирина, шейк ирина
Супермодели исполнилось 32 годаФото: личная страница Шейк Ирины в Instagram

Супермодель с Южного Урала Ирина Шейк 6 января отмечает день рождения. Именинницу родом из Еманжелинска с 32-летием поздравила на русском языке британская коллега Наоми Кэмпбелл.

«Happy birthday, beauty Ирина Шейк! Желаю вам, что ваши желания сердца и может быть ваш путь Золотая светлая в этот особый день», — написала она в Instagram и опубликовала совместное фото с моделью.

Подписчикам британской звезды понравилось поздравление россиянки. «Здесь уже нужен перевод с русского на русский) И все же я чувствую, что это пожелание прям от души», — написала amina.slay. «Оу…ничего не понятно. Наоми все равно постаралась, думаю, Ирина посмеется, когда это прочитает, если сможет», — добавила ulyana_keu.

Как писало «URA.RU», ранее Ирина Шейк снялась для рождественского календаря LOVE advent 2017 в образе сексуального ковбоя, однако поклонники раскритиковали ее внешний вид.

Юрий Викторов
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