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24 января 2018
13:47  24 января 2018 8

Для молодых семей предложили отменить первоначальный взнос по ипотеке

Сергей Степашин во время рабочего визита в Челябинск, новостройки, новое жилье, ключи от квартир
Молодежный парламент хочет облегчить жизнь молодоженам от 18 до 35 летФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России для молодых семей предлагают отменить первоначальный взнос по ипотеке. Такую инициативу озвучили в Молодежном парламенте при Госдуме.

Председатель парламента Мария Воропаева рассказала RT, что сегодня для вступления в программу обеспечения жильем молодых семей и получения ипотеки в банке нужно внести не менее 30% собственных средств от суммы кредита. По ее мнению, такие условия затрудняют участие в программе. Иногда ситуацию не спасает и доход, достаточный для получения займа в банке, пишут Nation News.

«Мы понимаем, что если убираем, к примеру, 1,5 млн рублей первоначального взноса, то мы не можем его просто отменить. Но при этом молодая семья сможет позволить себе платить увеличенный ежемесячный платеж, а не ждать три года, чтобы накопить вступительную сумму. На такое послабление должны иметь право семьи, где возраст супругов — 18-35 лет», — цитирует Воропаеву телеканал 360.

По мнению Воропаевой, нужно разработать поправки в закон. Если они будут приняты, то сумма первоначального взноса может или распределяться между ежемесячными платежами, или компенсироваться за счет соответствующего повышения процентной ставки по кредиту. Между тем, как писало «URA.RU», долги россиян по ипотеке выросли до пяти трлн рублей. Прирост с начала 2017 года составил 13%.

Ольга Дудорова
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