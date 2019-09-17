Николай Цуканов вместе с губернаторами посмотрел все стенды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбург на выставку «Агрофорум-2019» съехались первые лица Уральского федерального округа — полпред президента Николай Цуканов и губернаторы большинства регионов. После официального открытия они осмотрели региональные стенды, попутно пробуя деликатесы от уральских производителей.

«Мне очень приятно впервые участвовать в открытии этой выставки. Губернаторы лично приехали, чтобы поддержать своих сельхозпроизводителей. Я знаю, что в национальных проектах есть задача по удвоению объема экспорта, в том числе, и сельхозпродукции», — отметил Цуканов в начале мероприятия. Он добавил, что сельское хозяйство как отрасль демонстрирует «очень серьезный рост».

Первым оценку получил стенд Свердловской области: губернатор Евгений Куйвашев отдельно указал коллегам на конфеты «из белка молока» под названием «Ешь как пьешь». Он даже угостил одной из них главу ХМАО Наталью Комарову. Полпреда же особенно удивил коньячный сервилат от тюменцев. К слову, губернатор Тюменской области Александр Моор еще на открытии «прорекламировал» тюменскую продукцию: «С уважением отношусь к производителям всех регионов, но позволю себе сказать — покупайте тюменское».

На ямальском стенде губернаторы сделали общее фото, а полпреда особенно заинтересовала обувь с отделкой из шкуры оленя. «Сыну можно такие взять», — отметил он. После осмотра, уже выбиваясь из тайминга, первые лица отправились на совещание по развитию агропромышленного комплекса.

Межрегиональная агропромышленная выставка проходит в Екатеринбурге в девятый раз. На ней представлены достижения сельхозпроизводителей со всего УрФО.

Губернаторы вместе с Цукановым изучали стенды каждого региона УрФО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глав регионов сопровождал министр сельского хозяйства Свердловской области Дмитрий Дегтярев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU