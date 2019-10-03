Губернатор Артюхов обсудил с Мутко решение, о котором мечтали ямальцы

Миллион квадратных метров аварийного жилья расселят на Ямале в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов во время встречи с зампредседателя правительства России Виталием Мутко.
«В новые квартиры переедет каждый восьмой житель нашего региона. Решение проблемы переселения из старых деревянных домов — наш приоритет. Мы видим поддержку со стороны правительства России, которое на законодательном уровне предпринимает меры, чтобы упростить процессы расселения и признания домов аварийными», — отметил губернатор. По словам Артюхова, округ в четыре раза превысит обязательства, которые поставлены перед регионом в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
По информации пресс-службы правительства ЯНАО, в 2019 году почти четыре тысячи жителей смогут улучшить жилищные условия. Под расселение попадут не только дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, но и получившие этот статус позже — для этого на Ямале принята региональная программа.
Ранее «URA.RU» сообщало, что аварийное жилье — одна из главных проблем округа. Люди не раз говорили губернатору, что мечтают о новых домах.