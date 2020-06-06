В США произвели уже 2 млн вакцин, но они до сих пор проходят испытания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 июня, — 178-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 88-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 6 882 275 случаев заражения (+105 475 за ночь). Жертвами COVID-19 стали уже 399 747 пациентов (+ 4 295), выздороветь удалось 3 334 570 (+61 411).

Мировым лидером по числу зараженных остаются США — 1 965 708. Следом идет Бразилия — 646 006. Россия занимает третье место в рейтинге. В стране диагноз подтвердился у 449 834 граждан, 5 528 из них скончались.

Когда изобретут средство от коронавируса

Недорогое лекарство для лечения расстройства желудка «Фамотидин» может быть эффективен в борьбе с COVID-19. К такому выводу пришла группа врачей, которая провела испытания на десяти пациентах. Говорят, препарат начал действовать уже через 24-48 часов после приема.

Когда в обиходе появится вакцина, пока точно неизвестно, но министр здравоохранения России Михаил Мурашко сказал, что когда это произойдет, он обязательно сделает себе прививку. А пока этого не случилось, чиновник призывает россиян не пренебрегать мерами профилактики.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о готовности двух миллионов доз вакцины . Но пока идут испытания. Применять препарат начнут, когда ученые докажут его эффективность и безопасность.

Ситуация в России

Порядка 126 тысяч жителей страны сейчас находятся в больницах либо с коронавирусом, либо с подозрением на него. 3 460 из них — на искусственной вентиляции легких, сообщил глава Минздрава РФ.

Накануне ВОЗ официально заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости. Вирусолог, академик РАН Виктор Зуев считает, что это могло бы произойти быстрее, но некоторые российские туристы уехали за границу, хоть и знали о начале пандемии. Кроме того, по его словам, на результат повлияли и срывы режима самоизоляции, и передвижения людей внутри страны.

Ростуризм перешел из ведения Минэкономразвития под прямой контроль правительства РФ. Глава государства Владимир Путин уже подписал указ. Теперь ведомство будет проверять работу туроператоров и осуществлять надзор за их объединениями в сфере выездного туризма.

Ситуация в мире

Всемирная организация здравоохранения изменила свое мнение о пользе медицинских масок. Теперь говорит, что в общественном транспорте и магазинах их нужно носить даже здоровым людям. Раньше рекомендовали надевать их либо в толпе, либо при контакте с зараженным.

В Японии предупредили о второй вспышке коронавируса, которая может более масштабной и опасной. Врач-инфекционист Акихиро Сато оценивает вероятность второй волны в 90%. Причем случиться в некоторых странах она может даже этим летом.

Страны G20 выделят на борьбу с инфекцией больше 21 млрд долларов . Деньги пойдут на диагностику, разработку вакцины, лечение пациентов и различные исследования.