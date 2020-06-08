Носить маски придется до конца года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 8 июня — 180-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 90-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 7 123 017 зараженных (+69 299 новых случая за ночь). Выздоровело 3 459 263 человек (+27 498 за ночь). Жертвами инфекции стали 406 974 пациента (+2 492). Первое место по количеству заболевших по-прежнему занимает США, где число заболевших перевалило за 2 млн. На втором месте — Бразилия, на третьем — Россия.

Когда изобретут средство от коронавируса

В Роспатент поступил «вал заявок» — более 90 — на выдачу патентов для препаратов от COVID. Глава ведомства планирует, что первый патент выдадут уже в середине лета.

Американцы обвинили Китай в саботаже создания вакцины от коронавируса на Западе. Сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что китайцы не хотят, чтобы вакцину сделали первыми Штаты. Более того, Скотт уверен, что Китай не станет делиться вакциной, если создаст ее раньше других стран.

Ситуация в России

В России за последние сутки было зафиксировано 8984 новых пациента с COVID. Таким образом, число заболевших составило 468 039 человек, жертвами инфекции стали 5 888 пациентов, 227 095 человек поправились.

Правила профилактики коронавируса в России будут действовать до конца года. Жители страны должны будут по возможности работать на «удаленке», носить маски и не подходить друг к другу ближе чем на полтора метра. Именно столько будут действовать санитарно-эпидемиологические правила Роспотребнадзора.

Успеваемость российских школьников улучшилась за время пандемии. Все дело в том, что учителям попросту запретили ставить двойки. По его мнению, в целом справиться с программой детям удалось. Однако следующий учебный год начнут с повторения.

Из-за пандемии без работы могут остаться 35 млн человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ситуация с безработицей в стране ухудшается. Из-за пандемии каждый второй россиянин может лишиться работы в ближайшее время. В группе риска — 35 млн человек. Наиболее уязвимыми группами являются работники транспорта и связи, сферы услуг, торговли, общественного питания, туризма, спорта. культуры и развлечений. Кроме этого, из-за распространения коронавируса каждый пятый житель России совсем отказался от отпуска, перенесли отдых на зимнее время лишь 12% респондентов.

Россиянка с подтвержденным коронавирусом устроила погром в больнице. Она была возмущена тем, что их с годовалым ребенком закрыли в кабинете. Врачи пояснили, что так положено делать по инструкции. Однако девушка начала использовать мат и вызвала полицию. Медиков россиянка заставила отвести ее домой, заявив, что «коронавирус — это политическая игра».

Ситуация в мире

В США опустели «коронавирусные» отделения, врачи вернулись к прежней жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В США «непостижимым образом» исчез коронавирус. Об этом заявил русский врач, работающий в Нью-Йорке, Евгений Пинелис. По его информации, приемные отделения пустуют, а врачи вернулись к проведению плановых приемов и операций, «фонтаном счастья бьет нормальная больничная жизнь». Однако американские власти считают, что протесты могут ускорить распространение COVID и спровоцировать вторую волну. Тем временем официальное число заболевших коронавирусом в Штатах перевалило за два миллиона. Страна по-прежнему занимает первое место в списке лидеров по количеству выявленных случаев заболевания.

Из-за коронавируса пришлось отменить летний чемпионат мира по биатлону. Он должен был пройти в немецком Рупольдинге 19—23 августа, однако правительство Германии ограничило проведение массовых мероприятий до 31 августа.

Австралийские ученые обнаружили коронавирус в грудном молоке. Исследователи полагают, что инфекция может передаваться и ребенку. Однако пока этому нет доказательств. Ученые отметили, что что не знают, как именно коронавирус проникает в ткани молочной железы.