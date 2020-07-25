Похолодание и ливни надвигаются на Урал

В ближайшее время потепления не будет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В некоторых регионах Урала и Поволжья температура воздуха в выходные снизится на 20 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ роман Вильфанд.

«Заметные изменения происходят в тех регионах, где совсем недавно была супержаркая погода, на Урале и в Поволжье. Там до 40 градусов доходило, но все — в выходные температура существенно понижается. В выходные там 20-25 градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Также руководитель Гидрометцентра пообещал жителям Урала и Поволжья ливни, град и усиление ветра. Он отметил, что в ближайшее время потепления в этих регионах не ожидается.

Ранее синоптики прогнозировали, что в июле, как и в первом летнем месяце, на европейской территории будет наблюдаться чередование солнечной и очень жаркой погоды с ливнями, грозами и градом, сообщает «Общественное телевидение России». При этом Урал, по прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, ждет рекордно высокая температура. Данные прогнозы оправдались. В середине июля в Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областях температура превысила норму на 6-7 градусов и достигала 40 градусов. Также синоптики прогнозируют теплую осень. Столбик термометра в сентябре—ноябре будет превышать климатическую норму.