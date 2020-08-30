Мошенники придумали новые схемы обмана во время пандемии

За время пандемии коронавируса и режима самоизоляции в России появились новые виды мошенничества. Это связано с ростом числа безналичных расчетов, рассказали РБК IT-специалисты.
«В период карантина возникли новые поводы и основания для безналичных расчетов. Возникли сайты-клоны известных торговых площадок по продаже дорогой компьютерной техники», — сообщает руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.
Когда в Москве было ограничено передвижение по городу, появились мошеннические сервисы, предлагающие купить справки-пропуска на период карантина по цене от 3000 до 5500 рублей, уточняет замдиректора компании Group-IB по корпоративным коммуникациям Павел Седаков. Злоумышленники также начали активно использовать популярные сайты бесплатных объявлений, где присылали потенциальным покупателям ссылку на фишинговую страницу (создается для кражи конфиденциальных данных) якобы курьерского сервиса с просьбой перечислить деньги за товар и доставку, объясняет эксперт.
Также появилось большое количество ресурсов, на которых предлагались социальные выплаты в связи с пандемией или проводились опросы за деньги, рассказал ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Однако чтобы получить деньги, нужно было осуществить перевод «закрепительного платежа» или «комиссии», в результате чего деньги попадали к мошенникам. Недавно злоумышленники начали эксплуатировать тему вакцины от коронавируса. Часть из них используется для фишинга, добавил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.
Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал URA.RU, как обезопасить себя от мошенников. IT-эксперт советует завести виртуальную банковскую карту, а также открыть в банке накопительный счет и хранить все основные деньги там.
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