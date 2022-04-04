04 апреля 2022

Трех российских военных наградят за спецоперацию на Украине

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Российские военные отличились в ходе спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Минобороны РФ сообщили о российских военных, которых представят к получению государственных наград за спецоперацию на Украине. В ведомстве отметили, что военнослужащие проявили героизм.

«Группа [начальника штаба гвардии полковника] Александра Шипова в течение ночи умело отражала все попытки противника прорвать оборону запасного командного пункта. В результате были подавлены три огневые точки артиллерии, уничтожено четыре боевые машины и до 20 националистов. Все атаки диверсионной группы противника были отбиты», — сообщили в Минобороны РФ, передает «Российская газета». Сообщается, что удалось избежать потерь среди личного состава и уничтожения техники.

Замначальника штаба подполковник Станислав Хохлов, возглавлявший группу десантников, обнаружил фортификационные сооружения украинских радикалов. Он уничтожил две единицы самоходно-артиллерийских орудий и два пикапа с кочующим минометом. Также Хохлов добыл ценные разведданные, позволившие сорвать провокации в отношении российских военных.

Замкомандира инженерно-саперной бригады майор Игорь Ляпунов вместе с группой обнаружил отряд националистов и выстроил систему огня. Военные разгромили противника и взяли некоторых противников в плен. Ляпунову удалось предотвратить провокации против российских военных и мирных граждан, а также избежать потери среди личного состава и техники, отметили в Минобороны РФ.

На Украине в конце февраля началась спецоперация. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом армии стали удары по военной инфраструктуре нацбатов и ВСУ, а также предотвращение напрасных жертв среди мирных граждан. Российские военные заблокировали Харьков, Сумы и Николаев и контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской области, передает RT.

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В Минобороны РФ сообщили о российских военных, которых представят к получению государственных наград за спецоперацию на Украине. В ведомстве отметили, что военнослужащие проявили героизм. «Группа [начальника штаба гвардии полковника] Александра Шипова в течение ночи умело отражала все попытки противника прорвать оборону запасного командного пункта. В результате были подавлены три огневые точки артиллерии, уничтожено четыре боевые машины и до 20 националистов. Все атаки диверсионной группы противника были отбиты», — сообщили в Минобороны РФ, передает «Российская газета». Сообщается, что удалось избежать потерь среди личного состава и уничтожения техники. Замначальника штаба подполковник Станислав Хохлов, возглавлявший группу десантников, обнаружил фортификационные сооружения украинских радикалов. Он уничтожил две единицы самоходно-артиллерийских орудий и два пикапа с кочующим минометом. Также Хохлов добыл ценные разведданные, позволившие сорвать провокации в отношении российских военных. Замкомандира инженерно-саперной бригады майор Игорь Ляпунов вместе с группой обнаружил отряд националистов и выстроил систему огня. Военные разгромили противника и взяли некоторых противников в плен. Ляпунову удалось предотвратить провокации против российских военных и мирных граждан, а также избежать потери среди личного состава и техники, отметили в Минобороны РФ. На Украине в конце февраля началась спецоперация. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом армии стали удары по военной инфраструктуре нацбатов и ВСУ, а также предотвращение напрасных жертв среди мирных граждан. Российские военные заблокировали Харьков, Сумы и Николаев и контролируют Херсонскую и большую часть Запорожской области, передает RT.
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