Боец ДНР героически спас мирных жителей в Мариуполе

28 марта 2022 в 02:45 Размер текста - 17 +

Украинские националисты продолжают обстреливать жилые кварталы в Мариуполе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец Донецкой народной республики героически пожертвовал собой во время артобстрела в городе Мариуполь ради спасения мирных жителей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сослуживец бойца ДНР, ставший очевидцем событий. «Этот боец во время обстрела спас женщин во время очередного обстрела жилых кварталов националистами, затолкнув их в подъезд. Можно сказать, что он своим телом „закрыл их“ и героически погиб», — сообщает корреспондент URA.RU. Также мирные жители Мариуполя рассказали, что вынуждены жить в подъездах. По их словам, в квартирах жить невозможно: разрушены стены, выбиты окна из-за чего в них очень холодно. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. В Мариуполе нашли труп девушки, которая долгое время подвергалась пыткам националистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Боец Донецкой народной республики героически пожертвовал собой во время артобстрела в городе Мариуполь ради спасения мирных жителей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сослуживец бойца ДНР, ставший очевидцем событий. «Этот боец во время обстрела спас женщин во время очередного обстрела жилых кварталов националистами, затолкнув их в подъезд. Можно сказать, что он своим телом „закрыл их“ и героически погиб», — сообщает корреспондент URA.RU. Также мирные жители Мариуполя рассказали, что вынуждены жить в подъездах. По их словам, в квартирах жить невозможно: разрушены стены, выбиты окна из-за чего в них очень холодно. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. В Мариуполе нашли труп девушки, которая долгое время подвергалась пыткам националистов.