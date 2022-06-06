В Кремле ответили на закрытие неба для самолета Лаврова

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Враждебные действия ряда государств не помешают России продолжить контакты с дружественными странами, заявил Дмитрий Песков Фото:

Закрытие рядом стран своего воздушного пространства для самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова является враждебным действием, но не помешает российской дипломатии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Подобные враждебные действия по отношению к нашей стране, к представителям высокого уровня, могут доставить проблемы и привести к тому, что график этих контактов будет сдвинут. Но помешать продолжению наших контактов с другими станами, особенно дружественными, эти враждебные действия не смогут. Да, эти действия вносят дискомфорт в нашу работу, но не смогут помешать нашей дипломатии», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое небо для самолета Лаврова, который летел на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. В результате встреча не состоялась. В Совете Федерации РФ заявили, что отказ ряда стран пропускать самолет Лаврова «является показателем политической неполноценности».

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Закрытие рядом стран своего воздушного пространства для самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова является враждебным действием, но не помешает российской дипломатии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Подобные враждебные действия по отношению к нашей стране, к представителям высокого уровня, могут доставить проблемы и привести к тому, что график этих контактов будет сдвинут. Но помешать продолжению наших контактов с другими станами, особенно дружественными, эти враждебные действия не смогут. Да, эти действия вносят дискомфорт в нашу работу, но не смогут помешать нашей дипломатии», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое небо для самолета Лаврова, который летел на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. В результате встреча не состоялась. В Совете Федерации РФ заявили, что отказ ряда стран пропускать самолет Лаврова «является показателем политической неполноценности».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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