На свердловской трассе погиб мотоциклист, ехавший с байк-феста. Фото

12 июня 2022 в 21:07 Размер текста - 17 +

Авария произошла на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов Фото: ГИБДД по Свердловской области На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. 35-летний водитель врезался в стоявший на перекрестке автомобиль, затем его отбросило на машину, ехавшую по встречке, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, 35-летний водитель мотоцикла Honda, следуя со стороны Екатеринбурга в сторону Серова, наехал на стоящий автомобиль BMW под управлением 38-летней женщины, которая поворачивала налево. После столкновения водителя мотоцикла отбросило на автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 47 —летнего мужчины, который следовал во встречном направлении», — говорится в сообщении ГИБДД. От полученных травм мотоциклист скончался до приезда скорой помощи. Инспекторы установили, что он был в шлеме и экипировке, являлся жителем города Советский в ХМАО. Стаж управления мотоциклами 13 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался три раза. Все нарушения связаны с превышением скорости. Он ехал с байк-фестиваля, проходившего в Тюмени. «В каком состоянии водитель управлял мотоциклом будет установлено после проведения экспертизы в медицинском учреждении», — добавляют в ГИБДД. Водитель мотоцикла погиб на месте Фото: ГИБДД по Свердловской области Мотоциклист ехал с байк-фестиваля из Тюмени Фото: ГИБДД по Свердловской области Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. 35-летний водитель врезался в стоявший на перекрестке автомобиль, затем его отбросило на машину, ехавшую по встречке, сообщили URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, 35-летний водитель мотоцикла Honda, следуя со стороны Екатеринбурга в сторону Серова, наехал на стоящий автомобиль BMW под управлением 38-летней женщины, которая поворачивала налево. После столкновения водителя мотоцикла отбросило на автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 47 —летнего мужчины, который следовал во встречном направлении», — говорится в сообщении ГИБДД. От полученных травм мотоциклист скончался до приезда скорой помощи. Инспекторы установили, что он был в шлеме и экипировке, являлся жителем города Советский в ХМАО. Стаж управления мотоциклами 13 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался три раза. Все нарушения связаны с превышением скорости. Он ехал с байк-фестиваля, проходившего в Тюмени. «В каком состоянии водитель управлял мотоциклом будет установлено после проведения экспертизы в медицинском учреждении», — добавляют в ГИБДД.