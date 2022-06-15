Турция отказалась от сделок с Финляндией и Швецией

15 июня 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Эрдоган отказался от трехсторонних переговоров Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Турция отказалась от приглашения НАТО принять участие в трехсторонних переговорах с Финляндией и Швецией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. «Анкара потребовала от Хельсинки и Стокгольма конкретных предложений по снятию своей озабоченности по поводу терроризма, прежде чем согласиться на посреднические переговоры. Это вынудило официальных лиц НАТО попытаться заключить сделку посредством двусторонних переговоров с каждой страной. Однако Турция не стала участвовать в переговорах», — передает издание со ссылкой на трех человек, знакомых с дискуссиями. Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, передает «Национальная служба новостей». Однако Анкара затормозила процесс принятия стран в альянс. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти государства рассадником для террористов. Он обвинил Швецию в нежелании бороться с членами Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической организацией многими странами мира, в том числе, Евросоюзом, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Турция отказалась от приглашения НАТО принять участие в трехсторонних переговорах с Финляндией и Швецией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. «Анкара потребовала от Хельсинки и Стокгольма конкретных предложений по снятию своей озабоченности по поводу терроризма, прежде чем согласиться на посреднические переговоры. Это вынудило официальных лиц НАТО попытаться заключить сделку посредством двусторонних переговоров с каждой страной. Однако Турция не стала участвовать в переговорах», — передает издание со ссылкой на трех человек, знакомых с дискуссиями. Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, передает «Национальная служба новостей». Однако Анкара затормозила процесс принятия стран в альянс. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти государства рассадником для террористов. Он обвинил Швецию в нежелании бороться с членами Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической организацией многими странами мира, в том числе, Евросоюзом, пишет RT.