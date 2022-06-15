Турция отказалась от сделок с Финляндией и Швецией

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Эрдоган отказался от трехсторонних переговоров Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Турция отказалась от приглашения НАТО принять участие в трехсторонних переговорах с Финляндией и Швецией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Анкара потребовала от Хельсинки и Стокгольма конкретных предложений по снятию своей озабоченности по поводу терроризма, прежде чем согласиться на посреднические переговоры. Это вынудило официальных лиц НАТО попытаться заключить сделку посредством двусторонних переговоров с каждой страной. Однако Турция не стала участвовать в переговорах», — передает издание со ссылкой на трех человек, знакомых с дискуссиями.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, передает «Национальная служба новостей». Однако Анкара затормозила процесс принятия стран в альянс. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти государства рассадником для террористов. Он обвинил Швецию в нежелании бороться с членами Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической организацией многими странами мира, в том числе, Евросоюзом, пишет RT.

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Турция отказалась от приглашения НАТО принять участие в трехсторонних переговорах с Финляндией и Швецией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. «Анкара потребовала от Хельсинки и Стокгольма конкретных предложений по снятию своей озабоченности по поводу терроризма, прежде чем согласиться на посреднические переговоры. Это вынудило официальных лиц НАТО попытаться заключить сделку посредством двусторонних переговоров с каждой страной. Однако Турция не стала участвовать в переговорах», — передает издание со ссылкой на трех человек, знакомых с дискуссиями. Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, передает «Национальная служба новостей». Однако Анкара затормозила процесс принятия стран в альянс. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти государства рассадником для террористов. Он обвинил Швецию в нежелании бороться с членами Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической организацией многими странами мира, в том числе, Евросоюзом, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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