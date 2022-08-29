Пермское ГУ МВД защитит себя от утечки информации

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Горсобрание. Январь. Магнитогорск, разговор по телефону, полиция
Защита от утечки информации обойдется краевому главку в 582 тысячи рублей Фото:

Екатеринбургская компания «Радиофотоника» защитит ГУ МВД по Пермскому краю от утечки информации. Условия оговорены в контракте, который размещен в СБИС.

«Предмет контракта: поставщик обязуется осуществить поставку системы активной защиты от утечки информации по акустическому и виброакустическому каналу (для малых помещений), а заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара», — говорится в контракте. Свои услуги «Радиофотоника» оценила в 582 066 рублей 66 копеек.

Согласно данным из открытых источников, «Радиофотоника» зарегистрирована и осуществляет свою деятельность в Екатеринбурге. Компания занимается производством и поставками коммуникационного оборудования: элементов электронной аппаратуры, электронных печатных плат, компьютеров, периферийного и другого оборудования.

В 2019 году ГУ МВД по Пермскому краю потратило более 6 млн рублей на закупку средств защиты от утечки информации. 2018 году пермский главк закупил софт для мониторинга соцсети «ВКонтакте», потратив 160 000 рублей. Программное оборудование способно осуществлять поиск, мониторинг и анализ информации о действиях пользователей соцсети, а также исследовать их профили.

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Екатеринбургская компания «Радиофотоника» защитит ГУ МВД по Пермскому краю от утечки информации. Условия оговорены в контракте, который размещен в СБИС. «Предмет контракта: поставщик обязуется осуществить поставку системы активной защиты от утечки информации по акустическому и виброакустическому каналу (для малых помещений), а заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара», — говорится в контракте. Свои услуги «Радиофотоника» оценила в 582 066 рублей 66 копеек. Согласно данным из открытых источников, «Радиофотоника» зарегистрирована и осуществляет свою деятельность в Екатеринбурге. Компания занимается производством и поставками коммуникационного оборудования: элементов электронной аппаратуры, электронных печатных плат, компьютеров, периферийного и другого оборудования. В 2019 году ГУ МВД по Пермскому краю потратило более 6 млн рублей на закупку средств защиты от утечки информации. 2018 году пермский главк закупил софт для мониторинга соцсети «ВКонтакте», потратив 160 000 рублей. Программное оборудование способно осуществлять поиск, мониторинг и анализ информации о действиях пользователей соцсети, а также исследовать их профили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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