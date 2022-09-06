Кадыров заявил, что в Чечне полностью уничтожен терроризм

Глава Чечни Рамзан Кадыров: в республике полностью уничтожен терроризм
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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров поздравил подписчиков с Днем Чеченской Республики Фото:

В Чечне полностью уничтожен терроризм. Такое заявление сделал глава этой территории Рамзан Кадыров. Об этом он упомянул в поздравлении с днем Чеченской Республики.

«Мы не только восстановили республику, но и построили новые города, поселки, возвели школы, больницы, тысячи жилых домов, дороги, спорткомплексы, детские сады, мечети, медресе, школы хафизов. Чеченская Республика является единственной территорией в мире, где полностью уничтожен терроризм», — написал он в своем telegram-канале.

Последнее громкое заявление главы Чечни касалось его желания «взять бессрочный отпуск». Позже он заявил, что не имеет права «просто так уйти», тем самым опроверг слухи об отставке и пообещал побить рекорд правления, отмечает телеканал 360. Причиной подобного заявления он назвал публикацию, на которую наткнулся. В материале говорилось, что он занимает должность главы республики уже 15 лет и является «долгожителем» среди глав регионов, пишет MK.RU.

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В Чечне полностью уничтожен терроризм. Такое заявление сделал глава этой территории Рамзан Кадыров. Об этом он упомянул в поздравлении с днем Чеченской Республики. «Мы не только восстановили республику, но и построили новые города, поселки, возвели школы, больницы, тысячи жилых домов, дороги, спорткомплексы, детские сады, мечети, медресе, школы хафизов. Чеченская Республика является единственной территорией в мире, где полностью уничтожен терроризм», — написал он в своем telegram-канале. Последнее громкое заявление главы Чечни касалось его желания «взять бессрочный отпуск». Позже он заявил, что не имеет права «просто так уйти», тем самым опроверг слухи об отставке и пообещал побить рекорд правления, отмечает телеканал 360. Причиной подобного заявления он назвал публикацию, на которую наткнулся. В материале говорилось, что он занимает должность главы республики уже 15 лет и является «долгожителем» среди глав регионов, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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