В Курганской области задержали жителя Сургута с 37 кг мефедрона

18 октября 2022 в 20:18 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали сотрудники полиции (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области полицейские задержали жителя Сургута, у которого нашли почти 37 килограммов мефедрона. Информация пресс-службы УМВД России по Курганской области была размещена 18 октября на информационном портале «МВД медиа». «При осмотре в салоне транспортного средства полицейские обнаружили спортивную сумку, в которой находились 16 пакетов с веществом белого цвета. Согласно заключению экспертов, изъятое является мефедроном общей массой почти 37 килограммов», — рассказала начальник ОИиОС УМВД России по Курганской области Елена Радаева. Машину с мефедроном полицейские обнаружили на обочине трассы Шадринск — Ялуторовск. В полиции отметили, что у мужчины была найдена оптовая закладка с мефедроном, с которой житель Сургута должен был приехать в Екатеринбург, Москву, Пермь, Челябинск и другие города России. Мужчина был заключен под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В Курганской области полицейские задержали жителя Сургута, у которого нашли почти 37 килограммов мефедрона. Информация пресс-службы УМВД России по Курганской области была размещена 18 октября на информационном портале «МВД медиа». «При осмотре в салоне транспортного средства полицейские обнаружили спортивную сумку, в которой находились 16 пакетов с веществом белого цвета. Согласно заключению экспертов, изъятое является мефедроном общей массой почти 37 килограммов», — рассказала начальник ОИиОС УМВД России по Курганской области Елена Радаева. Машину с мефедроном полицейские обнаружили на обочине трассы Шадринск — Ялуторовск. В полиции отметили, что у мужчины была найдена оптовая закладка с мефедроном, с которой житель Сургута должен был приехать в Екатеринбург, Москву, Пермь, Челябинск и другие города России. Мужчина был заключен под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы.