В Курганской области задержали жителя Сургута с 37 кг мефедрона

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, арест, полиция, наручники
Мужчину задержали сотрудники полиции (архивное фото) Фото:

В Курганской области полицейские задержали жителя Сургута, у которого нашли почти 37 килограммов мефедрона. Информация пресс-службы УМВД России по Курганской области была размещена 18 октября на информационном портале «МВД медиа».

«При осмотре в салоне транспортного средства полицейские обнаружили спортивную сумку, в которой находились 16 пакетов с веществом белого цвета. Согласно заключению экспертов, изъятое является мефедроном общей массой почти 37 килограммов», — рассказала начальник ОИиОС УМВД России по Курганской области Елена Радаева.

Машину с мефедроном полицейские обнаружили на обочине трассы Шадринск — Ялуторовск. В полиции отметили, что у мужчины была найдена оптовая закладка с мефедроном, с которой житель Сургута должен был приехать в Екатеринбург, Москву, Пермь, Челябинск и другие города России. Мужчина был заключен под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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В Курганской области полицейские задержали жителя Сургута, у которого нашли почти 37 килограммов мефедрона. Информация пресс-службы УМВД России по Курганской области была размещена 18 октября на информационном портале «МВД медиа». «При осмотре в салоне транспортного средства полицейские обнаружили спортивную сумку, в которой находились 16 пакетов с веществом белого цвета. Согласно заключению экспертов, изъятое является мефедроном общей массой почти 37 килограммов», — рассказала начальник ОИиОС УМВД России по Курганской области Елена Радаева. Машину с мефедроном полицейские обнаружили на обочине трассы Шадринск — Ялуторовск. В полиции отметили, что у мужчины была найдена оптовая закладка с мефедроном, с которой житель Сургута должен был приехать в Екатеринбург, Москву, Пермь, Челябинск и другие города России. Мужчина был заключен под стражу. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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