03 марта 2023

Рогов: в Запорожье зреет бунт против Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, ВСУ
Участники запорожской теробороны переходят на сторону России из-за недовольства действиями Зеленского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди населения и участников территориальной обороны зреет недовольство действиями и указаниями президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Запорожцы негативно воспринимают все, что делает и говорит Зеленский и ждут скорейшего освобождения», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что случаи недовольства и неповиновения также присутствуют среди участников территориальной обороны, которые приводили к переходу военнослужащих на сторону России и оставлении своих позиций.

Ранее Владимир Рогов спрогнозировал наступление ВСУ на запорожском направлении, которое должно начаться в конце марта. Генерал британской армии Руперт Джонс выразил мнение, что Украина вскоре может лишиться города Запорожье передает телеканал 360. В нем спецслужбы Украины практикуют облавы для попыток отыскать пророссийски настроенных граждан, пишет «Национальная служба новостей».

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В городе Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди населения и участников территориальной обороны зреет недовольство действиями и указаниями президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Запорожцы негативно воспринимают все, что делает и говорит Зеленский и ждут скорейшего освобождения», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что случаи недовольства и неповиновения также присутствуют среди участников территориальной обороны, которые приводили к переходу военнослужащих на сторону России и оставлении своих позиций. Ранее Владимир Рогов спрогнозировал наступление ВСУ на запорожском направлении, которое должно начаться в конце марта. Генерал британской армии Руперт Джонс выразил мнение, что Украина вскоре может лишиться города Запорожье передает телеканал 360. В нем спецслужбы Украины практикуют облавы для попыток отыскать пророссийски настроенных граждан, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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