Рогов: в Запорожье зреет бунт против Зеленского

04 марта 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

Участники запорожской теробороны переходят на сторону России из-за недовольства действиями Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди населения и участников территориальной обороны зреет недовольство действиями и указаниями президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Запорожцы негативно воспринимают все, что делает и говорит Зеленский и ждут скорейшего освобождения», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что случаи недовольства и неповиновения также присутствуют среди участников территориальной обороны, которые приводили к переходу военнослужащих на сторону России и оставлении своих позиций. Ранее Владимир Рогов спрогнозировал наступление ВСУ на запорожском направлении, которое должно начаться в конце марта. Генерал британской армии Руперт Джонс выразил мнение, что Украина вскоре может лишиться города Запорожье передает телеканал 360. В нем спецслужбы Украины практикуют облавы для попыток отыскать пророссийски настроенных граждан, пишет «Национальная служба новостей».

В городе Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди населения и участников территориальной обороны зреет недовольство действиями и указаниями президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Запорожцы негативно воспринимают все, что делает и говорит Зеленский и ждут скорейшего освобождения», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что случаи недовольства и неповиновения также присутствуют среди участников территориальной обороны, которые приводили к переходу военнослужащих на сторону России и оставлении своих позиций. Ранее Владимир Рогов спрогнозировал наступление ВСУ на запорожском направлении, которое должно начаться в конце марта. Генерал британской армии Руперт Джонс выразил мнение, что Украина вскоре может лишиться города Запорожье передает телеканал 360. В нем спецслужбы Украины практикуют облавы для попыток отыскать пророссийски настроенных граждан, пишет «Национальная служба новостей».