Подполье Николаева предупредило мирных жителей о скором нанесении ударов по ВСУ

В Николаеве обозначены места для нанесения ударов по подразделениям вооруженных украинских сил (ВСУ). Мирным жителям следует избегать перечисленных подразделений украинских силовиков, так как по ним будут наносится удары, предупредил один из активистов-подпольщиков и перечислил адреса.
«Передаю „привет“ силовикам. Начнем с полиции. Говорят, что они все вернулись по своим местам, поэтому зачитаю первоочередной список целей. Улица Декабристов, 41 — Главное управление нацполиции в Николаевской области; улица Декабристов, 5 — Центральный райотдел полиции; улица Белая, 48 — городское управление нацполиции в Николаевской области; улица 2-я Экипажная, 59 — КОРД (полицейский спецназ); улица Новозаводская, 13 — управление патрульной полиции; улица Янтарная, 62 — Заводской райотдел; улица Китобоев, 10а — Октябрьский райотдел; улица Очаковская, 164 — Николаевский горотдел. Прошу всех николаевцев в ближайшее время там не находиться», — сообщил активист-подпольщик, передают РИА Новости.
Ранее в Минобороны сообщали об ударе со стороны российской армии по месту нахождения командования группировки войск ВСУ «Херсон». Также председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об уничтожении складов украинских войск с боекомплектами и горюче-смазочными материалами в Павлограде. Эти ресурсы Киев планировал использовать при своем контрнаступлении.
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