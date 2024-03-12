С июля россияне смогут открывать сберегательные счета через «Госуслуги»

12 марта 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

В России в программе долгосрочных сбережений уже заключено более двухсот тысяч договоров Фото: Денис Моргунов © URA.RU Открывать счета по программе долгосрочных сбережений станет возможным через портал «Госуслуги». Об этом на форуме «Просто капитал» рассказал замминистра финансов РФ Иван Чебесков. «Для розничных инвесторов быстро повторюсь, что было сделано последние несколько лет и что заработало или заработает в этом году. Это, конечно, программа долгосрочных сбережений — это та реформа, которая длилась пять и более лет, и … эта программа стартовала. Уже заключено более двухсот тысяч договоров в программе долгосрочных сбережений», — цитируют слова Чебескова «РИА Новости». Новость по теме Госдума узаконила программу долгосрочных сбережений граждан Замминистра финансов подчеркнул, что это будет важным улучшение клиентского пути и возможностью быстро открыть такие счета. Привлечь больше граждан в программу долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами (НПФ), поручил президент РФ Владимир Путин. Она начала действовать с 1 января 2024 года. Об основных пунктах принятого Госдумой закона URA.RU сообщал в январе 2023 года.

Открывать счета по программе долгосрочных сбережений станет возможным через портал «Госуслуги». Об этом на форуме «Просто капитал» рассказал замминистра финансов РФ Иван Чебесков. «Для розничных инвесторов быстро повторюсь, что было сделано последние несколько лет и что заработало или заработает в этом году. Это, конечно, программа долгосрочных сбережений — это та реформа, которая длилась пять и более лет, и … эта программа стартовала. Уже заключено более двухсот тысяч договоров в программе долгосрочных сбережений», — цитируют слова Чебескова «РИА Новости». Замминистра финансов подчеркнул, что это будет важным улучшение клиентского пути и возможностью быстро открыть такие счета. Привлечь больше граждан в программу долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами (НПФ), поручил президент РФ Владимир Путин. Она начала действовать с 1 января 2024 года. Об основных пунктах принятого Госдумой закона URA.RU сообщал в январе 2023 года.