На СТС запустят новое шоу — вероятную замену «Уральских пельменей»

На телеканале СТС с 9 июня будет дан старт новому шоу под названием «Русская дорога», которое может заменить знаменитое шоу «Уральских пельменей». Об этом заявил ведущий Егор Арефьев в подкасте «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда».
«Запуск нового шоу на СТС. Я не скажу, что оно начинает копировать „Уральских пельменей“, но очевидно, что СТС начинает прощупывать почву под тем, кого можно потихонечку подводить на замену. Я так думаю... На одних „Уральских пельменях“ далеко уехать не удастся. Поэтому на СТС 9 июня выйдет проект под названием „Русская дорога“, — рассказал Арефьев.
Он подчеркнул, что в новом шоу не будет миниатюр, как в «Уральских пельменях»: планируются разные форматы - пародии, музыкальные номера, перевоплощения, интеграции звезд. По его словам, название проекта дано по одноименному альбому музыканта Игоря Растеряева и команды КВН, которая будет действующим лицом проекта.
Арефьев рассказал, что в новом шоу снимутся Марина Федункив, Денис Клявер и многие другие. Поскольку проектом занимается компания «Media Quality», то туда также будут интегрированы артисты с телеканала ТНТ. Он подчеркнул, что в проект планируется позвать молодых артистов — певца Ваню Дмитриенко и блогершу Карину Крос.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.