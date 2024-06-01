На СТС запустят новое шоу — вероятную замену «Уральских пельменей»

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По словам Егора Арефьева, шоу может занять место «Уральских пельменей»
По словам Егора Арефьева, шоу может занять место «Уральских пельменей» Фото:

На телеканале СТС с 9 июня будет дан старт новому шоу под названием «Русская дорога», которое может заменить знаменитое шоу «Уральских пельменей». Об этом заявил ведущий Егор Арефьев в подкасте «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда».

«Запуск нового шоу на СТС. Я не скажу, что оно начинает копировать „Уральских пельменей“, но очевидно, что СТС начинает прощупывать почву под тем, кого можно потихонечку подводить на замену. Я так думаю... На одних „Уральских пельменях“ далеко уехать не удастся. Поэтому на СТС 9 июня выйдет проект под названием „Русская дорога“, — рассказал Арефьев.

Он подчеркнул, что в новом шоу не будет миниатюр, как в «Уральских пельменях»: планируются разные форматы - пародии, музыкальные номера, перевоплощения, интеграции звезд. По его словам, название проекта дано по одноименному альбому музыканта Игоря Растеряева и команды КВН, которая будет действующим лицом проекта.

Арефьев рассказал, что в новом шоу снимутся Марина Федункив, Денис Клявер и многие другие. Поскольку проектом занимается компания «Media Quality», то туда также будут интегрированы артисты с телеканала ТНТ. Он подчеркнул, что в проект планируется позвать молодых артистов — певца Ваню Дмитриенко и блогершу Карину Крос.

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На телеканале СТС с 9 июня будет дан старт новому шоу под названием «Русская дорога», которое может заменить знаменитое шоу «Уральских пельменей». Об этом заявил ведущий Егор Арефьев в подкасте «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». «Запуск нового шоу на СТС. Я не скажу, что оно начинает копировать „Уральских пельменей“, но очевидно, что СТС начинает прощупывать почву под тем, кого можно потихонечку подводить на замену. Я так думаю... На одних „Уральских пельменях“ далеко уехать не удастся. Поэтому на СТС 9 июня выйдет проект под названием „Русская дорога“, — рассказал Арефьев. Он подчеркнул, что в новом шоу не будет миниатюр, как в «Уральских пельменях»: планируются разные форматы - пародии, музыкальные номера, перевоплощения, интеграции звезд. По его словам, название проекта дано по одноименному альбому музыканта Игоря Растеряева и команды КВН, которая будет действующим лицом проекта. Арефьев рассказал, что в новом шоу снимутся Марина Федункив, Денис Клявер и многие другие. Поскольку проектом занимается компания «Media Quality», то туда также будут интегрированы артисты с телеканала ТНТ. Он подчеркнул, что в проект планируется позвать молодых артистов — певца Ваню Дмитриенко и блогершу Карину Крос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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