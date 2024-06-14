В шести федеральных округах РФ появятся горнолыжные курорты

В шести федеральных округах за исключением Северо-Западного и Центрального появятся горнолыжные курорты. Об этом заявил директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек Хидзев.
«Есть потребность в пассажирских подвесных канатных дорогах разного типа — и гондольного, и кресельного. Есть потребность в системах искусственного снегообразования — достаточно большой объем здесь заявлен», — передает заявление Хидзева газета «Ведомости». Он уточнил, что горнолыжные курорты появятся в шести федеральных округах.
Ожидается, что новые горнолыжные курорты привлекут до 4,7 миллиона туристов ежегодно. Реализация строительства планируется в таких регионах, как Карачаево-Черкесия, Алтайский и Краснодарский края, Пермский край, на Камчатке, в Челябинской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Проекты курортов оцениваются в общую сумму 31,8 миллиарда рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.