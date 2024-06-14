14 июня 2024

В шести федеральных округах РФ появятся горнолыжные курорты

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Горнолыжный курорт Манжерок. Республика Алтай , горнолыжный комплекс, горнолыжный курорт, канатная дорога, манжерок, канатный подъемник
Новые горнолыжные курорты появятся в шести федеральных округах Фото:

В шести федеральных округах за исключением Северо-Западного и Центрального появятся горнолыжные курорты. Об этом заявил директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек Хидзев.

«Есть потребность в пассажирских подвесных канатных дорогах разного типа — и гондольного, и кресельного. Есть потребность в системах искусственного снегообразования — достаточно большой объем здесь заявлен», — передает заявление Хидзева газета «Ведомости». Он уточнил, что горнолыжные курорты появятся в шести федеральных округах.

Ожидается, что новые горнолыжные курорты привлекут до 4,7 миллиона туристов ежегодно. Реализация строительства планируется в таких регионах, как Карачаево-Черкесия, Алтайский и Краснодарский края, Пермский край, на Камчатке, в Челябинской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Проекты курортов оцениваются в общую сумму 31,8 миллиарда рублей.

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В шести федеральных округах за исключением Северо-Западного и Центрального появятся горнолыжные курорты. Об этом заявил директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек Хидзев. «Есть потребность в пассажирских подвесных канатных дорогах разного типа — и гондольного, и кресельного. Есть потребность в системах искусственного снегообразования — достаточно большой объем здесь заявлен», — передает заявление Хидзева газета «Ведомости». Он уточнил, что горнолыжные курорты появятся в шести федеральных округах. Ожидается, что новые горнолыжные курорты привлекут до 4,7 миллиона туристов ежегодно. Реализация строительства планируется в таких регионах, как Карачаево-Черкесия, Алтайский и Краснодарский края, Пермский край, на Камчатке, в Челябинской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Проекты курортов оцениваются в общую сумму 31,8 миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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