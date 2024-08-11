Стала известна личность пилота рухнувшего в Бразилии самолета

FoxNews: разбившимся в Бразилии ATR-72 управлял 35-летний капитан Данило Романо
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В Бразилии 9 августа разбился самолет ATR-72, пилот судна опознан, им был 35-летний капитан Данило Сантос Романо
В Бразилии 9 августа разбился самолет ATR-72, пилот судна опознан, им был 35-летний капитан Данило Сантос Романо Фото:

Опознан пилот, разбившегося в бразильском штате Сан-Паулу самолета ATR-72. Им оказался 35-летний капитан Данило Сантос Романо. Об этом сообщил мэр города Виньеду в Сан-Паулу Дарио Пачеко.

«35-летний капитан Данило Сантос Романо стал первой жертвой, идентифицированной после огненной аварии в пятницу в Бразилии», — передал слова Паченко американский телеканал FoxNews. По информации телеканала, у Романо был стаж работы пилотом в 10 лет, с июня 2023 года он поступил на службу в авиакомпанию Voepass Linhas. Отмечается, что он налетал более 4500 часов и всегда был готов помочь коллегам.

В бразильском штате Сан-Паулу 9 августа разбился самолет ATR-72, выполнявший рейс из города Каскавел (штат Парана) в Гуарульюс. Лайнер упал в муниципалитете Виньедо в черте города, повредив несколько жилых домов. В результате инцидента, все находящиеся на борту 61 человек погибли, передает 360.ru

11 августа на экспертизу был найден и отправлен на экспертизу черный ящик рухнувшего самолета. В данный момент проводится его анализ.

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Опознан пилот, разбившегося в бразильском штате Сан-Паулу самолета ATR-72. Им оказался 35-летний капитан Данило Сантос Романо. Об этом сообщил мэр города Виньеду в Сан-Паулу Дарио Пачеко. «35-летний капитан Данило Сантос Романо стал первой жертвой, идентифицированной после огненной аварии в пятницу в Бразилии», — передал слова Паченко американский телеканал FoxNews. По информации телеканала, у Романо был стаж работы пилотом в 10 лет, с июня 2023 года он поступил на службу в авиакомпанию Voepass Linhas. Отмечается, что он налетал более 4500 часов и всегда был готов помочь коллегам. В бразильском штате Сан-Паулу 9 августа разбился самолет ATR-72, выполнявший рейс из города Каскавел (штат Парана) в Гуарульюс. Лайнер упал в муниципалитете Виньедо в черте города, повредив несколько жилых домов. В результате инцидента, все находящиеся на борту 61 человек погибли, передает 360.ru.  11 августа на экспертизу был найден и отправлен на экспертизу черный ящик рухнувшего самолета. В данный момент проводится его анализ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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