Стала известна личность пилота рухнувшего в Бразилии самолета

Опознан пилот, разбившегося в бразильском штате Сан-Паулу самолета ATR-72. Им оказался 35-летний капитан Данило Сантос Романо. Об этом сообщил мэр города Виньеду в Сан-Паулу Дарио Пачеко.
«35-летний капитан Данило Сантос Романо стал первой жертвой, идентифицированной после огненной аварии в пятницу в Бразилии», — передал слова Паченко американский телеканал FoxNews. По информации телеканала, у Романо был стаж работы пилотом в 10 лет, с июня 2023 года он поступил на службу в авиакомпанию Voepass Linhas. Отмечается, что он налетал более 4500 часов и всегда был готов помочь коллегам.
В бразильском штате Сан-Паулу 9 августа разбился самолет ATR-72, выполнявший рейс из города Каскавел (штат Парана) в Гуарульюс. Лайнер упал в муниципалитете Виньедо в черте города, повредив несколько жилых домов. В результате инцидента, все находящиеся на борту 61 человек погибли, передает 360.ru.
11 августа на экспертизу был найден и отправлен на экспертизу черный ящик рухнувшего самолета. В данный момент проводится его анализ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.