Черный ящик упавшего самолета в Бразилии отправлен на экспертизу

11 августа 2024 в 08:16 Размер текста - 17 +

Самолет ATR-72 упал в жилом районе, но никто на земле не пострадал Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Черный ящик самолета ATR-72, разбившегося в Бразилии, найден и отправлен на экспертизу. Об этом сообщил глава бразильского центра по расследованию авиационных происшествий Марсело Морено на пресс-конференции в Виньедо. «Так называемый черный ящик самолета, содержащий голосовые записи и данные о полете, проходит анализ», — написали в Reuters со ссылкой на заявление Морено. Самолет летел в обычном режиме до определенного времени, связь с ним прервалась, позже исчез радиолокационный контакт. Пилоты не сообщали о чрезвычайной ситуации или неблагоприятных погодных условиях, добавили в ВВС. 9 августа в бразильском штате Сан-Паулу разбился самолет ATR-72, выполнявший рейс из города Каскавел (штат Парана) в Гуарульюс. При крушении пассажирского самолета в муниципалитете Виньедо никто на земле не пострадал, хотя лайнер упал в черте города, повредив несколько жилых домов. Погибли все 62 человека на борту, включая четырех членов экипажа, сообщили в RT. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прервал свое выступление на военно-морском мероприятии, узнав о крушении самолета в Виньедо, и объявил минуту молчания в память о жертвах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Черный ящик самолета ATR-72, разбившегося в Бразилии, найден и отправлен на экспертизу. Об этом сообщил глава бразильского центра по расследованию авиационных происшествий Марсело Морено на пресс-конференции в Виньедо. «Так называемый черный ящик самолета, содержащий голосовые записи и данные о полете, проходит анализ», — написали в Reuters со ссылкой на заявление Морено. Самолет летел в обычном режиме до определенного времени, связь с ним прервалась, позже исчез радиолокационный контакт. Пилоты не сообщали о чрезвычайной ситуации или неблагоприятных погодных условиях, добавили в ВВС. 9 августа в бразильском штате Сан-Паулу разбился самолет ATR-72, выполнявший рейс из города Каскавел (штат Парана) в Гуарульюс. При крушении пассажирского самолета в муниципалитете Виньедо никто на земле не пострадал, хотя лайнер упал в черте города, повредив несколько жилых домов. Погибли все 62 человека на борту, включая четырех членов экипажа, сообщили в RT. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прервал свое выступление на военно-морском мероприятии, узнав о крушении самолета в Виньедо, и объявил минуту молчания в память о жертвах.