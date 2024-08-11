Черный ящик упавшего самолета в Бразилии отправлен на экспертизу

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, utair, ютэйр, atr 72, атр72, турбовинтовой самолет, atr72
Самолет ATR-72 упал в жилом районе, но никто на земле не пострадал Фото:

Черный ящик самолета ATR-72, разбившегося в Бразилии, найден и отправлен на экспертизу. Об этом сообщил глава бразильского центра по расследованию авиационных происшествий Марсело Морено на пресс-конференции в Виньедо.

«Так называемый черный ящик самолета, содержащий голосовые записи и данные о полете, проходит анализ», — написали в Reuters со ссылкой на заявление Морено. Самолет летел в обычном режиме до определенного времени, связь с ним прервалась, позже исчез радиолокационный контакт. Пилоты не сообщали о чрезвычайной ситуации или неблагоприятных погодных условиях, добавили в ВВС.

9 августа в бразильском штате Сан-Паулу разбился самолет ATR-72, выполнявший рейс из города Каскавел (штат Парана) в Гуарульюс. При крушении пассажирского самолета в муниципалитете Виньедо никто на земле не пострадал, хотя лайнер упал в черте города, повредив несколько жилых домов. Погибли все 62 человека на борту, включая четырех членов экипажа, сообщили в RT. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прервал свое выступление на военно-морском мероприятии, узнав о крушении самолета в Виньедо, и объявил минуту молчания в память о жертвах.

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Черный ящик самолета ATR-72, разбившегося в Бразилии, найден и отправлен на экспертизу. Об этом сообщил глава бразильского центра по расследованию авиационных происшествий Марсело Морено на пресс-конференции в Виньедо. «Так называемый черный ящик самолета, содержащий голосовые записи и данные о полете, проходит анализ», — написали в Reuters со ссылкой на заявление Морено. Самолет летел в обычном режиме до определенного времени, связь с ним прервалась, позже исчез радиолокационный контакт. Пилоты не сообщали о чрезвычайной ситуации или неблагоприятных погодных условиях, добавили в ВВС. 9 августа в бразильском штате Сан-Паулу разбился самолет ATR-72, выполнявший рейс из города Каскавел (штат Парана) в Гуарульюс. При крушении пассажирского самолета в муниципалитете Виньедо никто на земле не пострадал, хотя лайнер упал в черте города, повредив несколько жилых домов. Погибли все 62 человека на борту, включая четырех членов экипажа, сообщили в RT. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прервал свое выступление на военно-морском мероприятии, узнав о крушении самолета в Виньедо, и объявил минуту молчания в память о жертвах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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