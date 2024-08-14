Военные самолеты Франции упали на северо-востоке страны

Во Франции в Мерте-и-Мозеле упало два военных самолета. Об этом сообщает префектура региона. Начаты поисковые операции.
«Авиакатастрофа в секторе Коломби: задействован оперативный центр ведомства для поддержки вооруженных сил для координации поиска», — заявили в административном центре. Информацию об этом передает французская газета Le Parisien.
Согласно информации от L'Est Republicain, в аварии участвовали «два миража», однако префектура не смогла подтвердить эту информацию. Пресс-служба префектуры также призвала гражданское население избегать района авиакатастрофы и следовать указаниям властей.
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