Военные самолеты Франции упали на северо-востоке страны

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На северо-востоке Франции упало два самолета, об этом сообщили в пресс-службе префектуры Мерте-и-Мозеле (архивное фото)
На северо-востоке Франции упало два самолета, об этом сообщили в пресс-службе префектуры Мерте-и-Мозеле (архивное фото) Фото:

Во Франции в Мерте-и-Мозеле упало два военных самолета. Об этом сообщает префектура региона. Начаты поисковые операции.

«Авиакатастрофа в секторе Коломби: задействован оперативный центр ведомства для поддержки вооруженных сил для координации поиска», — заявили в административном центре. Информацию об этом передает французская газета Le Parisien.

Согласно информации от L'Est Republicain, в аварии участвовали «два миража», однако префектура не смогла подтвердить эту информацию. Пресс-служба префектуры также призвала гражданское население избегать района авиакатастрофы и следовать указаниям властей.

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Во Франции в Мерте-и-Мозеле упало два военных самолета. Об этом сообщает префектура региона. Начаты поисковые операции. «Авиакатастрофа в секторе Коломби: задействован оперативный центр ведомства для поддержки вооруженных сил для координации поиска», — заявили в административном центре. Информацию об этом передает французская газета Le Parisien. Согласно информации от L'Est Republicain, в аварии участвовали «два миража», однако префектура не смогла подтвердить эту информацию. Пресс-служба префектуры также призвала гражданское население избегать района авиакатастрофы и следовать указаниям властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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