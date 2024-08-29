«КП»: Дуров семь лет не навещал отца в Санкт-Петербурге

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Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Павел Дуров уже продолжительное время не навещал своего престарелого отца Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров уже семь лет не навещал своего отца в Санкт-Петербурге. Валерий Семенович Дуров, доктор филологических наук и бывший преподаватель СПбГУ, в настоящее время ведет уединенный образ жизни и почти не покидает дом.

«Дуров-старший живет тут до сих пор. Он еле-еле ходит, старенький уже. Последний раз видела его месяц назад. Дети к нему не приезжают. Пашу за последние семь лет тут ни разу не видела. Ни внуков, ни другой родни», — рассказала одна из соседок отца Дурова «Комсомольской правде».

Соседи вспоминают, что в молодости Павел был обходителен и вежлив, а его брат Николай казался отрешенным от окружающего мира, и мать часто сопровождала его даже на занятия. Сейчас Валерий Семенович живет в той же панельной десятиэтажке на Камышовой улице культурной столицы, где провел свою молодость Павел. По информации соседей, около пяти лет назад супруги Дуровы разъехались, и мать основателя Telegram Альбина Дурова, предположительно, проживает на Малой Конюшенной улице вместе с сыном Николаем.

Предпринимателя Павла Дурова задержали в аэропорту Франции 24 августа. Его обвинили в финансовых и киберпреступлениях и отказе в сотрудничестве со следствием, а также в наркотрафике и распространении детской порнографии. Сейчас Дуров находится под судебным надзором, он обязан проживать по адресу, определенному судьей.

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Основатель Telegram Павел Дуров уже семь лет не навещал своего отца в Санкт-Петербурге. Валерий Семенович Дуров, доктор филологических наук и бывший преподаватель СПбГУ, в настоящее время ведет уединенный образ жизни и почти не покидает дом. «Дуров-старший живет тут до сих пор. Он еле-еле ходит, старенький уже. Последний раз видела его месяц назад. Дети к нему не приезжают. Пашу за последние семь лет тут ни разу не видела. Ни внуков, ни другой родни», — рассказала одна из соседок отца Дурова «Комсомольской правде». Соседи вспоминают, что в молодости Павел был обходителен и вежлив, а его брат Николай казался отрешенным от окружающего мира, и мать часто сопровождала его даже на занятия. Сейчас Валерий Семенович живет в той же панельной десятиэтажке на Камышовой улице культурной столицы, где провел свою молодость Павел. По информации соседей, около пяти лет назад супруги Дуровы разъехались, и мать основателя Telegram Альбина Дурова, предположительно, проживает на Малой Конюшенной улице вместе с сыном Николаем. Предпринимателя Павла Дурова задержали в аэропорту Франции 24 августа. Его обвинили в финансовых и киберпреступлениях и отказе в сотрудничестве со следствием, а также в наркотрафике и распространении детской порнографии. Сейчас Дуров находится под судебным надзором, он обязан проживать по адресу, определенному судьей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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