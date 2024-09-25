Совфед одобрил закон, освобождающий участников СВО от уголовной ответственности

25 сентября 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

За контракт с Минобороны будут освобождать от ответственности Фото: Илья Московец © URA.RU Законопроект об освобождении участников спецоперации от уголовной ответственности принят в Совете Федерации. Теперь документ пойдет на подпись президента России. Теперь участникам спецоперации, мобилизованным или заключившим контракт о прохождении военной службы, может быть предоставлено освобождение от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства. Днем ранее законопроект в трех чтениях приняла Госдума. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Законопроект об освобождении участников спецоперации от уголовной ответственности принят в Совете Федерации. Теперь документ пойдет на подпись президента России. Теперь участникам спецоперации, мобилизованным или заключившим контракт о прохождении военной службы, может быть предоставлено освобождение от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства. Днем ранее законопроект в трех чтениях приняла Госдума.