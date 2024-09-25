Совфед одобрил закон, освобождающий участников СВО от уголовной ответственности

За контракт с Минобороны будут освобождать от ответственности
Законопроект об освобождении участников спецоперации от уголовной ответственности принят в Совете Федерации. Теперь документ пойдет на подпись президента России.
Теперь участникам спецоперации, мобилизованным или заключившим контракт о прохождении военной службы, может быть предоставлено освобождение от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства. Днем ранее законопроект в трех чтениях приняла Госдума.
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