Американец пришел в шок от цен в российском продуктовом магазине

Американец Эрик Пичони, проживающий в настоящий момент в России (Ярославль), рассказал на своем youtube-канале о соотношениях цен на продукты между США и РФ. По его словам, сильной разницы между стоимостью при текущем курсе рубля и доллара нет, однако именно в РФ на эти же деньги можно купить более качественную еду. Фастфуд же обойдется даже дешевле.
«Итак, за январь мы потратили 46 908 рублей на продукты. Мы много готовим дома, а еще частенько заказываем еду. Обычно мы покупаем продукты оптом. <...> Мы были изрядно шокированы, когда все подсчитали, потому что в США мы тратили на семью из трех человек примерно 400-450 долларов (чуть более 40 тысяч рублей — прим. URA.RU). Сейчас у нас семья из четырех человек. Но мы все равно были немного шокированы. Честно говоря, разница в расходах на продукты в России и США не такая уж и большая. Но нужно отметить, что в России мы покупаем гораздо больше свежих и более качественных продуктов», — рассказал Эрик Пичони на своем канале.
По его словам, он и его семья не отказывают себе и в фастфуде. Эрик подчеркнул, что если в США в среднем пицца стоит около 20 долларов, то в России ее можно приобрести всего за семь. Он также сравнил цены и на коммунальные услуги, подчеркнув, что в США только на них траты составляли 400 долларов, в России же за коммунальные услуги американец платит примерно 100 долларов (10-11 тысяч рублей).
Ранее, в ходе своего визита в Россию, американский журналист Такер Карлсон также посетил один из местных продуктовых магазинов, где его приятно удивили цены на товары. Карлсон приобрел продукты примерно на 100 долларов, что составляет около 9 тысяч рублей. По его ожиданиям, стоимость покупок должна была быть в четыре раза выше.
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