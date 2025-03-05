05 марта 2025
04 марта 2025

В Петербурге в 3,5 раза увеличатся выплаты родителям-студентам

© Служба новостей «URA.RU»
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Размер пособия увеличится до уровня прожиточного минимума на ребенка
Размер пособия увеличится до уровня прожиточного минимума на ребенка Фото:

Власти Петербурга приняли решение увеличить в три с половиной раза финансовую поддержку семей, в которых родители являются студентами. Об этом сообщила председатель комитета по социальной политике города Елена Фидрикова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Мы поднимаем уровень выплаты для студенческих семей. Сегодня уже слушается определенная мера поддержки, в ближайшее время она будет принята», — рассказала Елена Фидрикова. Размер выплат для студенческих семей на сегодняшний день составляет чуть более пяти тысяч рублей.

Согласно новой инициативе, размер пособия увеличится до уровня прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе. Таким образом, сумма выплаты вырастет до более чем 18 тысяч рублей, что превышает текущий размер в три с половиной раза.

Повышение размера пособия позволит молодым родителям-студентам в Петербурге снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет. Это особенно актуально в условиях роста цен на продукты питания, детские товары и услуги.

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Власти Петербурга приняли решение увеличить в три с половиной раза финансовую поддержку семей, в которых родители являются студентами. Об этом сообщила председатель комитета по социальной политике города Елена Фидрикова в эфире телеканала «Санкт-Петербург». «Мы поднимаем уровень выплаты для студенческих семей. Сегодня уже слушается определенная мера поддержки, в ближайшее время она будет принята», — рассказала Елена Фидрикова. Размер выплат для студенческих семей на сегодняшний день составляет чуть более пяти тысяч рублей. Согласно новой инициативе, размер пособия увеличится до уровня прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе. Таким образом, сумма выплаты вырастет до более чем 18 тысяч рублей, что превышает текущий размер в три с половиной раза. Повышение размера пособия позволит молодым родителям-студентам в Петербурге снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет. Это особенно актуально в условиях роста цен на продукты питания, детские товары и услуги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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