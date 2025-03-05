В Ленобласти суд вынес приговор двум 18-летним жителям Киришей, которые устроили застолье на Вечном огне. Каждый получил один год лишения свободы. Об этом сообщило Следственное управление СК России по Ленобласти.
«Собранные следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум 18-летним местным жителям. Они признаны виновными в реабилитации нацизма группой лиц», — пишет СУ СК России по Ленобласти в официальном telegram-канале. Следствие представило суду неопровержимые доказательства вины, в том числе видеозаписи с камер наблюдения.
Инцидент произошел в ночь на 26 июня 2024 года на территории объекта культурного наследия регионального значения — мемориального комплекса «Памяти павших». Памятник расположен в парке Победы и является братским захоронением 4 586 советских воинов, погибших в боях Великой Отечественной войны в 1941-1944 годах. Осужденные разместили продукты питания над пламенем Вечного огня, использовав его для приготовления еды.
Суд вынес обвинительный приговор, назначив каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Кроме того, молодым людям запрещено в течение шести месяцев после отбытия наказания заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в интернете и других информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования.
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