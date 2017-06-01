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01 июня 2017
13:49  01 июня 2017 1

Певцу Маликову сообщили о заражении СПИДом после концерта в Екатеринбурге. ВИДЕО

Дмитрий Маликов рассказал о СПИДе в своей жизниФото: скрин

Певцу Дмитрию Маликову сообщили о том, что он болен СПИДом после концерта в Екатеринбурге. Информацией также напугали и родителей артиста.

О шокирующем случае из своей биографии Маликов рассказал в интервью для журналиста Юрия Дудя. Ведущий шоу «ВДудь» спросил, какая самая дикая история случилась с артистом на пике его популярности.

«Была одна дикая история, которая потрепала нервы мне и моим родителям. В 1992 году позвонили моим родителям откуда-то из медицинского учреждения. Я в этот момент летел, по-моему, из Екатеринбурга. Сказали: „У вашего сына был контакт с девушкой, которая инфицирована СПИДом“. Тогда была первая эпидемия в России. Все было подстроено так, что на какое-то время мы не то что бы в это поверили, а просто переживали за эту тему. Потом я сдал анализ и ничего не нашли», — поделился Дмитрий Маликов.

Кроме того, Маликов рассказал, что в подъезде дома, где он жил, трижды пришлось делать ремонт — все стены с первого по 14 этаж исписывали фанатки.

Видео смотреть с 19 минуты.

Марк Бородин
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