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31 января 2018
11:02  31 января 2018 3

Посольство России в Лондоне посмеялось над статьей о рыбе-мутанте из Иртыша. ФОТО

О рогатой щуке из Иртыша написали на ЗападеФото: скриншот статьи в таблоиде The Sun

Российское посольство в Лондоне прокомментировало статью британского таблоида The Sun о рогатой «рыбе-мутанте», которая якобы была поймана в водах Иртыша. Свой ироничный ответ дипломаты разместили в Twitter.

«Неудивительно будет, если завтра кто-нибудь назовёт эту рыбу гибридной угрозой безопасности Великобритании», — пошутили представители посольства. В качестве иллюстрации к посту прикрепили скриншот статьи о рыбаке, поймавшем рогатую рыбу, пишет RT. Чуть ранее таблоид опубликовал довольно пространный материал о «российской угрозе», отмечает портал Nation News.

О необычном улове омского рыбака написали также многие российские сайты. 25-летний омич Алексей Волков якобы поймал в Иртыше щук с рогами на голове, отмечает телеканал 360. Впрочем, это не помешало рыбаку использовать добычу в кулинарных целях. При этом рыбьи головы он засушил и оставил в своем гараже на память.

Дарья Корчак
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